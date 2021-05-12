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台泥防疫超前部署 啟動遠距上班一周

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

國內疫情升溫，台泥（1101）超前部署，宣布明（13）日起，辦公室人員先行啟動遠距上班一周，全面暫停員工出差，並要求同仁避免出遊。原訂5月17日舉辦的法說會，也將改成線上直播進行。

台泥表示，辦公室人員先行啟動遠距上班一周，但工廠端仍會安排適度人力維持基本運作，確保生產不受影響，針對職務需要的同仁也開放申請宿舍，讓平日通勤的廠端同仁，避免交通往返造成的接觸風險。

台泥要求各部門、子公司及勞務外包商，建立內部每日疫情疫調群組，全面掌握員工及家屬的健康狀況，並適時給予必要的協助。

台泥強調疫情發生以來，公司始終追蹤並落實政府相關防疫規範，並隨時因應調整，持續超前部署。

台泥 疫情

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