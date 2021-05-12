快訊

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 1630提早打烊全館消毒

沒在怕？萬華2確診都在茶室工作 記者實地走訪仍傳歡唱聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市登去年六都老宅最貴交易總價 平均花855萬元入手

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

據聯徵中心統計資料顯示，2020年六都屋齡36年以上老宅，共有約2.4萬筆新增房貸，其中數量最多的是交易量最大的新北市，共有7,380筆，平均購置總價855萬元的老宅，最貴的則是台北市的1703萬元，雙北市的36年以上老宅新增房貸數量，就占了六都的六成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若以區域來看，老宅市場明顯南不如北，且貸款條件也遜於雙北市，不過桃園、台南與高雄去年老宅平均價格不到600萬元，對於首購自用仍有一定吸引力。

台北市因為危老盛行，加上市中心的公寓普遍屋齡都在30多年以上，因此購置老宅的狀況還算普遍；曾敬德指出，台北市房貸利率最低，銀行鑑估成數六都最高，反映台北市房子雖老，但仍是銀行眼中條件不錯的抵押品，有些老宅甚至還有機會參與危老或都更改建，去年北市36年以上老宅平均房價約1,703萬元，平均每坪成交價約55.7萬元。

至於新北市則是受到房價逐漸攀升，加上大台北地區的捷運網絡不斷向外擴張，民眾對於捷運站點周邊的老宅接受度提升，因此去年老宅房貸增加數量位居六都之冠，平均每坪成交價約855萬元，購置坪數平均約26.3坪的老宅，從坪數面積來看，應該有不少比例屬於公寓型產品。

不過大台北以外的區域，因為區域內大樓型產品逐漸受到消費者歡迎，因此屋齡36年以上老宅並非市場主流，桃園、台南與高雄，去年36年以上老宅，申請房貸銀行鑑估價格平均不到600萬元，且貸款利率1.63~1.68%也高於北市的1.51%，不過坪數面積相對北部大一些，研判除了老公寓產品以外，有些成交可能是老舊透天厝產品。

老宅 房貸 捷運

延伸閱讀

北市首件整宅增設電梯完工啟用 柯文哲：改變再度成真

北市建商待銷售期1.5年稅率調高為2% 議會三讀通過

老宅夯 北市松山、信義、士林高齡屋當道

新屋漲太快? 台中人轉買老屋、屋齡比台北還老！

相關新聞

疫情升溫 遠百旗下百貨今起餐廳、美食街啟動實聯制

遠百（2903）表示，國內疫情升溫，因應防疫層級提升，即日起（12日）餐飲全面實施「實聯制」登記，希望提供消費者安心的購...

泰豐經營權大戰 南港呼籲：小股東不要所託非人

國內最老牌的輪胎廠泰豐輪胎上演經營權大戰，市場派南港輪胎來勢洶洶，雙方在解任對方董事、獨董上進行攻防，6月17日股東會上...

雞蛋旁放藥妝 消費者買不買單？美廉社和Tomod's聯手開複合店搶攻不同客群

台北榮星花園對面，一家連鎖藥妝店Tomod's（下稱特美事）頂著熟悉的紅底白字招牌，看起來還很新，仔細一瞧，招牌上竟掛著「米蛋、菸酒、日用品」等字樣。

南港再度挑戰泰豐經營權 為何兩家輪胎大廠連續第二年PK？

面對大股東南港步步進逼，去年泰豐董事改選公司取得階段性勝利，但今年泰豐有意趕盡殺絕，南港也出招進攻反制。

陽明：海運旺到Q4 沒問題

陽明董事長鄭貞茂昨（11）日對今年貨櫃海運景氣掛保證，強調目前海運處於多頭市場，「旺到第4季絕對沒有問題」，陽明會把今年...

華航「清零」 運能看減一成

配合中央流行疫情指揮中心「清零計畫2.0」的執行，華航緊急規劃將空勤組員分「安全組」及「風險組」，盡全力維持貨運航班營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。