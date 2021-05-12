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本土疫情緊張 雄獅星夢郵輪探索夢號預防性停航

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

因應中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，雄獅旅遊（2731）表示，星夢郵輪探索夢號5月12日至6月8日期間出發之航程，將配合主管機關行政命令預防性停航，旅客可選擇改期出發，或是取消行程且全額退費。

明池森林遊樂區藝術季活動雄獅代理池中劍演出票與力麗觀光和十鼓擊樂團確認，池中劍活動將延期到9月24日（五）～9月26日（日）、10月1日（五）～10月3（日）舉行。

其他團體行程部分，會依照旅遊定型化契約，全力協助旅客辦理取消及延期等相關事宜，雄獅旅遊也將盡力協調供應商爭取退費，以旅客最大權益為優先考量；已出團的旅客，雄獅旅遊將落實實名制、安心制，嚴格施行量測體溫、戴口罩等規定。

雄獅旅遊強調，後續將會視疫情發展狀況，並配合中央流行疫情指揮中心政策滾動式調整因應，並以旅客最大權益為優先考量。

雄獅 疫情 口罩

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