泰豐經營權大戰 南港呼籲：小股東不要所託非人

國內最老牌的輪胎廠泰豐輪胎上演經營權大戰，市場派南港輪胎來勢洶洶，雙方在解任對方董事、獨董上進行攻防，6月17日股東會上將見真章。南港副董事長、泰豐董事趙國帥表示，南港追求的是希望董事會結構上進行改變，呼籲股東支持，而目前如果算上外部股東，掌握的股權支持應在35%左右。

泰豐公司派欲解任南港的董事席位，而南港也提出解任公司派三位獨董。趙國帥表示，股東大會是公司最高權力機構，希望提供機會給小股東來爭取認同，而解任的問題是雙方各自提出，尊重股東的提案。

南港目前持股泰豐20%，大於公司派帳面上持股4.5%，但公司派在收取委託書上的資源較雄厚，趙國帥也說，在取得股東名冊上遭處處刁難，是一場不公平的戰爭，因此請小股東珍惜手上的股權，不要所託非人，要支持改革的力量，會讓泰豐不再故步自封。

趙國帥表示，不同聲音是監督的力量，可以鞭策董事會顧及股東權益，公司派如果想要守住董事會優勢，最直接的方式就是增加股權，沒什麼好怕的，其次就是用心賺錢讓股東受益。

但泰豐輪胎近五年有四年虧損，趙國帥直言，即便有火災因素，但火災也是管理的一部分，這是經營團隊要負責的，但公司派沒有幫股東創造價值，股東當然覺得委屈，更以以私募的方式增資，這都是損害原始股東的權益。

對於公司派指稱南港為「禿鷹」，趙國帥強調，南港取得泰豐股權都是透過公開市場，一切合法，不能因為對公司沒信心，自己不買股票就怪別人禿鷹，「自己把公司股價做低了，別人從市場上增加持股是理所當然的，這種指控是很嚴重的，不排除會提告。」

趙國帥也說，原本的初衷不是對抗公司派，而是希望增持股權增加與公司派的合作，可以產生綜效、共創雙贏。但對於有多少把握能夠獲勝，他僅說，只能說盡其在我，尊重市場機制。

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