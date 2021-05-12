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本土疫情升溫 王品採高標準防疫

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

王品集團（2727）今天（12日）表示，一直注意全球疫情變化，國內疫情這兩天變化比較大，市場用餐變化還需要持續觀察，王品自2020年初率先實施「安心專案」以來，嚴格執行防疫措施，從未間斷，落實「用餐實聯制」、環境定期清潔、消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，每位同仁都配戴「每日體溫表」，確保同仁健康地為顧客服務。

王品集團協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，也會維持適當區隔／使用隔板，請消費者安心，遵守室內不超過100 人規定。

王品集團 疫情 口罩

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