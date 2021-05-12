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國光流感疫苗獲清真認證 全年展望先蹲後跳

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）今（12）日宣布，國光生流感疫苗已取得清真認證，產品進入穆斯林國家的優勢大增，將積極布局東協各國和新南向國家；今年國光生流感疫苗外銷版圖包括中國大陸、泰國、中亞地區，同時針對中東國家已送件申請疫苗藥證；其中，來自中國大陸流感疫苗訂單較去年大幅成長5倍。

國光生今日董事會通過並公布2021年第1季財務報告，每股稅後淨損0.58元，獲利表現不如去年同期，主因為去年第1季因前(2019)年公費流感疫苗延後開打、遞延出貨影響使基期墊高。另今年第1季研發支出為去年同期的3倍；同時第2條充填包裝線工程仍在建置中，原本第1季天道充填代工業務延後到年底，使得今年第1季營收較淡。

展望第2季，國光生技表示除產能將按規劃陸續開出外，研發補助款也預計於本季入帳。

國光生表示，為持續布局國際市場，國光生技積極取得國際認證，流感疫苗近日獲得清真認證，清真認證是產品進入穆斯林國家的基本門檻，尤其針對全球穆斯林人口最多的印尼、馬來西亞、土耳其，以及經濟富裕的汶萊、新加坡等國，國光疫苗產品取得清真認證後，將是打開穆斯林國家的重要入場券。

國光生指出，今年國光的營運仍將穩健成長，除了持續拓展現行業務與市場外，隨著建置中的充填二線在今年第3季投入運轉，將為國光帶來新動能，現有的產能可望再成長放大，全年營運狀況呈現先蹲後跳。

國光生 穆斯林

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