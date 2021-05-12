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水泥業創舉！亞泥自主完成水泥船「全岸電」工程

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
亞泥落實綠色港灣新概念，自主完成全台最大岸電工程。（圖／亞泥提供）
亞泥落實綠色港灣新概念，自主完成全台最大岸電工程。（圖／亞泥提供）

亞泥（1102）力拚低碳製程，除了開採、生產之外，就連水泥運銷的節能減碳也不放過，今天宣布完成水泥船「全岸電」工程，也就是亞泥的水泥船在停靠港口期間，不再使用船舶發電機供電，全部改用岸上的台電電源，讓船舶用油需求量降為0，不但每年可節省超過1,474噸的船舶用油，更可有效減少5,329噸二氧化碳排放，為台灣水泥業界創舉。

亞泥目前有4艘水泥專用輪，負責將花蓮廠生產的水泥運到台灣各地，以及外銷到國外市場，但過去水泥船靠港，主要利用船上的燃油發電，提供船上各式電力需求，卻因此產生噪音和空氣汙染，為了降低對海洋、生態、環境的衝擊，亞泥總共斥資3,739萬元，分兩階段在高雄港、台中港、基隆港、花蓮港及4艘水泥專用輪完成岸電工程。

亞泥主管表示，岸電工程不但符合政府推廣綠色港灣的概念，也是全球港口轉型趨勢。看似簡單的理論，卻牽涉到港口潮差、碼頭範圍、不同船隻的電源設計規範等問題，還要配合各船的船期和天候因素，導致施工困難度極高。儘管如此，亞泥負責團隊克服挑戰，從設計、監造、試車，全部自行研發，無外求國外廠商，展現技術自主能力，因此在新冠肺炎疫情期間仍持續進行，今天終於完成水泥船全岸電工程。

經過實際驗證，亞泥打造的岸電工程系統，可降低二氧化碳、硫化物以及氮氧化物等空污排放，還能大幅提升水泥船的卸貨效率，縮短50%卸貨時程；此外，發電機全部停機可減低設備的運轉磨耗、延長使用壽命，也能將節省下來的運轉操作人力，安排處理其他的維修工作，優化人力資源。亞泥相關的技術能力，不但適用於水泥船，未來還可推廣到其他航運同業，協助打造低碳綠色港灣。

亞泥總廠長張志鵬表示，今年4月，亞泥剛通過國際上嚴格的科學基礎目標倡議組織（SBTi）審查，成為全球第4家完成減碳目標設定、具體回應全球氣候控制升溫2°C以下（well-below）的水泥公司，如今又率先完成水泥船岸電系統建置，亞泥不但要做業界節能模範生，更要翻轉外界對水泥業的刻板印象。

亞泥

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