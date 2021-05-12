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安克生醫中國大陸展業報捷 新增兩省物價局審批

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

安克生醫（4188）今（12）日表示，甲狀腺癌是中國大陸成長最快的癌症之一，安克生醫研發上市的非侵入式檢測醫材「安克甲狀偵®」，積極拓展中國大陸市場，近期再通過安徽、江蘇兩省物價局審批，通過省份累計至五省，貴州也將於近日完成通過，預計2021年將達到74%省級涵蓋率。

安克生醫表示，中國大陸甲狀腺癌的發病率持續攀升，女性來到第4，提高民眾關注；根據《中國癌症雜誌》研究，中國每四名成年人，就有一人罹患甲狀腺結節，結節若為惡性，才需接受甲狀腺癌手術治療，機率約5%~10%；然而，卻普遍存在過度治療的現象，一項累計9,216例甲狀腺結節手術治療的統計，有九成為不需手術的良性結節。

根據統計，大陸每年甲狀腺的超音波掃描，達5,000萬次，市場相當龐大。屬於非侵入式檢測的「安克甲狀偵®」，為甲狀腺超音波電腦輔助軟體，以視覺化的方式，呈現超音波影像上的腫瘤特徵，能協助醫師更精準判斷甲狀腺腫瘤，讓民眾省去不必要的穿刺和切除手術，達到早期發現、精準治療的效果。

安克生醫積極布局中國大陸市場，自取得CFDA核准上市後，至今共通過五個省份的物價局審批，包含山東、河北、山西，以及最新一年來的安徽、江蘇，並且順利進入超過30家三甲綜合大型醫院；現持續積極鎖定另外九省、將來到14個重點省分，預計今年可再新增三省，屆時重點醫院數量將突破百間。

安克生醫李伊俐總經理表示，中國大陸甲狀腺檢測市場成長潛力大，安克生醫也積極協助中國大陸的獨家代理商，持續與各省超聲學會密切合作，並舉辦全國性與國際性的專家研討會；此外，也積極培訓各地經銷商，搭配物價落地，擴大市場推廣與營收。

安克生醫

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