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永大董事針對競業禁止的限制案 提保留意見

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

永大（1507）發布重訊表示，獨立董事陳麗秀對董事會決議通過競業禁止的限制案表示保留意見。

永大獨立董事陳麗秀也是偉盛聯合會計師事務所所長提出保留意見為：

(一)日立上海永大於大陸地區處於競爭關係，在董事長長島真先生、上海永大總經理金原先生具體個別說明如何維護永大整體利益前，逕為解除恐有疑慮。

(二)建議本案經董事長、上海永大總經理向董事會具體說明後才予以表決解除。

永大審計委員會主席黃福雄與審計委員謝志鴻贊成意見為：

(一)本案於「審計委員會」審查時，考量公司朝向國際化發展，經充分討論並強調應在無損及公司利益之前提下解除競業，獨立董事達成全體共識後，共同向董事會提出建議案。

(二)董事長長島真曾於2021年3月26日董事會中向全體董事闡述，將深化公司治理，不會損及永大公司權益；上海永大總經理金原亦曾於2021年4月7日董事會後向各董事加強說明，將站在永大公司之立場，維護公司權益。

(三)綜上，本案於董事會決議之前提因設定在無損及本公司利益之前提下，擬借助董事之專才與相關經驗，爰予以同意。

上海 日立

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