疫情防護升至第二級 台灣樂天市場推六策略

中央流行疫情指揮中心今(11)日下午宣布即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級。台灣樂天市場表示，下午立即召開防疫應變會議，配合中央防疫行動，並自即日起實施分層、分批居家工作、減少面對面接觸等六項措施。

台灣樂天市場人資部部長范君儀表示，過去一年多都配合中央的防疫措施，內部定期發布防疫訊息以及正確的防疫知識，並要求訪客進出手部消毒、全程戴口罩；同時針對各項防疫執行也以便利員工為主，兼顧勞雇雙方需求與彈性。

樂天市場表示，即日起防疫升級包括六項措施，包括實施分層、分批居家辦公；員工進入辦公室前應配戴口罩、並先洗手或使用酒精消毒；座位區採坐一空一，保持社交距離；非必要減少外出拜訪行程或改採視訊拜訪；訪客進出需配戴口罩、配合量體溫、使用酒精消毒及實名制登記；集會教學活動改採線上教學。

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