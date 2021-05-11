裕日車高層異動 總座李振成退休、蔡文榮回鍋接任

裕日車（2227）今天董事會通過高層人事異動，總經理李振成申請退休獲准，由納智捷總經理蔡文榮回鍋接任裕日車總座，留下的納智捷總經理職缺，則由裕隆（2201）總經理姚振祥兼任，相關人事異動將於5月25日生效。

據了解，李振成自裕日車退休後，將繼續以法人代表身份擔任裕日車和裕融（9941）兩家公司董事，裕隆集團表示將借重其在汽車價值鏈的專長及經驗，另有職務安排。

至於蔡文榮與姚振祥，在裕隆集團服務皆超過35年，具備車輛產業豐富的經營與管理經驗，兩人目前都身為裕隆集團決策委員，未來分別接掌裕日車和納智捷，可望進一步發揮策略綜效，強化品牌戰略與體質，創造品牌績效。

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