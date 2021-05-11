房市買氣夯 信義房屋首季獲利4.6億、大增10.8倍

房仲龍頭信義房屋（9940）今（11）日舉行線上法說並公布首季營收達36.22億元、年增65.5%，稅後純益4.6億元、較去年同期大增10.8倍，每股純益0.62元；信義房屋表示，首季獲利大幅成長，主因去年同期基期較低，加上今年首季房市交易量持續增溫，因此帶動公司業績增加。

信義房屋今年首季營收達36.22億元、年增65.5%，營業利益達6.26億元、年增約8.5倍，稅後純益達4.6億元，較去年同期0.39億元激增10.8倍，每股稅後純益（EPS）達0.62元，大幅優於去年同期的0.05元。

信義房屋進一步分析，集團開發事業今年首季營收約3億元，較去年同期成長2.3倍，主要是上海「信義嘉庭」案餘屋交屋增加所推升。另外，集團子公司久信置業之無錫「山水嘉庭」案在建案逐漸完工，在其價值日益具體化之下，且聚焦目標客群，並加強精準行銷，讓該案銷售動能明顯轉佳，目前新案戶數銷售率已逾四成，預計六月開始分階段交屋。

另外，信義房屋表示，集團另一子公司信義開發在新北市板橋江翠重劃區推出的「嘉和」案、「嘉品」兩大案，因信義品牌力加持，以及工程品質與產品定位受到消費者肯定，目前兩大案銷售率分別接近95%及80%，預計分別於2022年及2024年完工交屋挹注營運。

另一方面，信義房屋指出，馬來西亞觀光旅遊事業計畫受疫情影響而延緩，目前大馬政府頒布有條件行動管制令，經營團隊將申請短期商務簽證至沙巴，以利展開初期之設計與整體計畫，同時持續招募人才以厚植經營團隊實力，並積極培養管理人才，蓄積觀光旅遊事業的經營能量。

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