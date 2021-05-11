快訊

台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

房市買氣夯 信義房屋首季獲利4.6億、大增10.8倍

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

房仲龍頭信義房屋（9940）今（11）日舉行線上法說並公布首季營收達36.22億元、年增65.5%，稅後純益4.6億元、較去年同期大增10.8倍，每股純益0.62元；信義房屋表示，首季獲利大幅成長，主因去年同期基期較低，加上今年首季房市交易量持續增溫，因此帶動公司業績增加。

信義房屋今年首季營收達36.22億元、年增65.5%，營業利益達6.26億元、年增約8.5倍，稅後純益達4.6億元，較去年同期0.39億元激增10.8倍，每股稅後純益（EPS）達0.62元，大幅優於去年同期的0.05元。

信義房屋進一步分析，集團開發事業今年首季營收約3億元，較去年同期成長2.3倍，主要是上海「信義嘉庭」案餘屋交屋增加所推升。另外，集團子公司久信置業之無錫「山水嘉庭」案在建案逐漸完工，在其價值日益具體化之下，且聚焦目標客群，並加強精準行銷，讓該案銷售動能明顯轉佳，目前新案戶數銷售率已逾四成，預計六月開始分階段交屋。

另外，信義房屋表示，集團另一子公司信義開發在新北市板橋江翠重劃區推出的「嘉和」案、「嘉品」兩大案，因信義品牌力加持，以及工程品質與產品定位受到消費者肯定，目前兩大案銷售率分別接近95%及80%，預計分別於2022年及2024年完工交屋挹注營運。

另一方面，信義房屋指出，馬來西亞觀光旅遊事業計畫受疫情影響而延緩，目前大馬政府頒布有條件行動管制令，經營團隊將申請短期商務簽證至沙巴，以利展開初期之設計與整體計畫，同時持續招募人才以厚植經營團隊實力，並積極培養管理人才，蓄積觀光旅遊事業的經營能量。

信義房屋 營收

延伸閱讀

驚！7台人從馬來西亞買船未申報入港 海巡穿防護衣搜查

他好奇「大安區租金破5萬都誰在住？」 內行人點出1關鍵

房市熱 寫八年來最旺4月

企業關懷／信義房屋實踐CSR 暖心服務創造價值

相關新聞

前董事長涉內線遭約談 永大：配合檢調調查

電梯大廠永大前董事長許作名等12人涉內線交易遭約談，永大今天晚間聲明，公司向來恪遵法令規範，由於偵查不公開，全力配合檢調...

裕日車總座李振成退休 納智捷蔡文榮回鍋接任

裕隆日產董事會今天通過總經理李振成申請退休獲准，裕日車總經理一職將由前裕日車，現任納智捷總經理蔡文榮接任；納智捷總經理則...

疫情衝擊華航運能 蘇貞昌：盼大家給予支持、體諒

國內本土疫情加劇，行政院長蘇貞昌今（11）日邀集衛福部長陳時中、華航（2610）董事長謝世謙、桃園市長鄭文燦等再次開會。...

陽明董事長鄭貞茂：海運市場旺到第4季

陽明（2609）董事長鄭貞茂說，今年海運市場旺到第4季決對沒有問題，現在陽明的財務體質非常好，負責比將會降到7成以下，還...

仁武產業園區招商吸引逾3百廠商 土地僅可容納3、40家

高雄市推動仁武產業園區招商，但高雄市議員黃香菽質疑，仁武產業園區產業用地僅48公頃，首場招商會吸引300多家廠商參加，恐...

拿下4項國際設計大獎 高雄定潮吸豪客快手進場

2021美國繆斯設計大獎(MUSE Design Awards)得獎名單出爐，高雄國城建設豪宅新案「定潮」拿下4大獎項，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。