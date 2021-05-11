疫情衝擊華航運能 蘇貞昌：盼大家給予支持、體諒

國內本土疫情加劇，行政院長蘇貞昌今（11）日邀集衛福部長陳時中、華航（2610）董事長謝世謙、桃園市長鄭文燦等再次開會。蘇揆表示，大家從各方面盤點（運能影響），發現會衝擊一、兩成，但盼大家能多給予支持、體諒。

蘇揆今日前往流行疫情指揮中心視察時受訪表示，馬來西亞昨日宣布全國封城1個月，日本第四波疫情再起，台灣也有新的狀況。

蘇揆說，在指揮中心超前部署、全國齊心合力下，台灣一年多來把防疫做到最好，但也因為時間久了，大家有比較鬆懈或大意。

蘇揆表示，他今天特別來開會，除了為全體防疫人員加油打氣，也同時籲國人同胞「大家該收心了」，務必遵照指揮中新要求，通通要做到位。

蘇揆也呼籲，國人要照指揮中心的資訊，若可打疫苗就趕快打，盼大家把一年多來的好成績堅持下去。

蘇揆也提及，陳時中部長、謝世謙董事長以及鄭文燦市長等，今日一早都來行政院開第二波會。他說，去一年多，全世界許多航空公司倒閉、破產，華航卻還在如此嚴峻環境中賺錢，非常不簡單。

蘇揆說，華航許多機師、機組人員不停地被管制，一直在出國、回來的管制循環中，肩負起疫苗輸送、物資進出口。

蘇揆表示，這段期間台灣經濟特別好、出口特別多，一個月就幾百億美元，這些貨物出口，空運占一半，華航更占空運近半，非常辛苦。

蘇揆說，難免會有極少數的人，一時防疫可能沒做到完全到位，但從另外角度看，對於他們的辛苦，應該給予體諒、加油。

蘇揆說，因為此情況，指揮中心對華航要求更嚴格了，所以確實有影響機組人員運作，也影響國家進出口，更影響工商發展，甚至於世界的供應鏈。

蘇揆表示，在兩天來的會議後，政府都從各方面盤點，華航也願意繼續再努力撐著，雖然（運能）會衝擊一成、兩成，但華航還是願意辛苦地撐著國家的經濟發展，撐著台灣在世界中的重要供應鏈。

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