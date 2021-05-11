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陽明董事長鄭貞茂：海運市場旺到第4季

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運受惠於新冠肺炎疫情影響，貨櫃海運運費走升，股價不斷上揚。圖／陽明海運公司提供
陽明海運受惠於新冠肺炎疫情影響，貨櫃海運運費走升，股價不斷上揚。圖／陽明海運公司提供

陽明（2609）董事長鄭貞茂說，今年海運市場旺到第4季決對沒有問題，現在陽明的財務體質非常好，負責比將會降到7成以下，還把累計虧損全部還清，所以陽明明年一定會配發股利給股東

陽明26日盤中一度成為航運股的股王，鄭貞茂說，從來沒有想過有一天陽明的股價可以超越長榮（2603），陽明股價變化不是重點，股價是反應基本面，這也代表著陽明今年的基本面都很好，陽明要公布的一定公布，資訊一定要透明。

陽明也正在考量永續經營的穩定獲利政策，全球海洋的環保議題很重要，陽明的造船計畫要超越使用裝脫硫器的方法，才是最好方法；以陽明的長遠布局考量，大、中、小型的船都要加碼訂造，提升自有船舶訂造，陽明財務好轉，要考量到長期布局，才能維持獲利率，造船計畫要依航線規劃，競爭對手一起來綜合考量造船計畫。

鄭貞茂說進一步表示，股東如果問今年要不要加發股利，還是會跟股東解釋，陽明明年一定會想辦法配發股利，但相信只要投資半年以上的陽明股東，投資都有潛在的資本利得，早期賠錢的股東也都解套了，所以請股東不要跟陽明計較股利，持股有耐心，不要急著逼陽明配股，陽明明年一定會配發股利。

陽明一定要想辦法更國際化，要有一個跟國際化的薪資結構，人材永續經營更重要，陽明的考績製度要調整，所以陽明今年的調薪會慢一點，但製度調整後，陽明領考績的獎金會提前。

陽明持續改善財務結構，今年負債比以降到70%以上，資本支出造船期望可以壓力利率成本，讓陽明造船的成本比較低，長期有機會維持穩定的獲利，將來目標一定要逆轉陽明在成本結構輸長榮的情況。

陽明 股東 造船

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