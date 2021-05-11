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仁武產業園區招商吸引逾3百廠商 土地僅可容納3、40家

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
仁武產業園區今年4月22日舉辦招商說明會，吸引逾300家廠商參加。本報資料照片
仁武產業園區今年4月22日舉辦招商說明會，吸引逾300家廠商參加。本報資料照片

高雄市推動仁武產業園區招商，但高雄市議員黃香菽質疑，仁武產業園區產業用地僅48公頃，首場招商會吸引300多家廠商參加，恐無法容納這麼多廠商。經發局長廖泰翔表示，約可進駐3、40家左右，會進行下一階段報編的園區規畫。

黃香菽今質詢表示，傳仁武產業園區放寬引進的產業類別，當初說主要招商航太、高科技等高附加價值產業、可免環評，今年舉辦的招商說明會吸引300多家廠商參加，但園區產業用地僅48公頃恐無法容納，市府應想辦法留住有意願廠商。

廖泰翔說，園區產業用地48公頃，約能進駐30到40家左右，每家平均1公頃多土地，首場招商說明會300多家業者參加，目前已有40多家預登記，會進行下一階段報編的園區規畫，增加土地供給。

廖泰翔說，來參加說明會的廠商都是潛在的投資名單，市府會持續媒合，希望讓投資落地。另仁武產業園區產業類別目前沒變，並未針對其他產業開放或限縮。

黃香菽並指，橋科的招商會也吸引超過百家業者參加，但5月環評審查仍指鄰近斷層、泥火山等可能對園區造成影響，擔心市府希望8月通過環評期程會延宕。

廖泰翔說，5月環評審議針對斷層、泥火山部分，斷層有說明橋科非敏感地帶，會補充因應措施，泥火山會規畫公園景觀設施，產業用地不會受影響，市府仍期待8月完成環評，目前仍一切按照時程在進行。

環評 泥火山

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