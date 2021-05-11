聽新聞
test
0:00 / 0:00
仁武產業園區招商吸引逾3百廠商 土地僅可容納3、40家
高雄市推動仁武產業園區招商，但高雄市議員黃香菽質疑，仁武產業園區產業用地僅48公頃，首場招商會吸引300多家廠商參加，恐無法容納這麼多廠商。經發局長廖泰翔表示，約可進駐3、40家左右，會進行下一階段報編的園區規畫。
黃香菽今質詢表示，傳仁武產業園區放寬引進的產業類別，當初說主要招商航太、高科技等高附加價值產業、可免環評，今年舉辦的招商說明會吸引300多家廠商參加，但園區產業用地僅48公頃恐無法容納，市府應想辦法留住有意願廠商。
廖泰翔說，園區產業用地48公頃，約能進駐30到40家左右，每家平均1公頃多土地，首場招商說明會300多家業者參加，目前已有40多家預登記，會進行下一階段報編的園區規畫，增加土地供給。
廖泰翔說，來參加說明會的廠商都是潛在的投資名單，市府會持續媒合，希望讓投資落地。另仁武產業園區產業類別目前沒變，並未針對其他產業開放或限縮。
黃香菽並指，橋科的招商會也吸引超過百家業者參加，但5月環評審查仍指鄰近斷層、泥火山等可能對園區造成影響，擔心市府希望8月通過環評期程會延宕。
廖泰翔說，5月環評審議針對斷層、泥火山部分，斷層有說明橋科非敏感地帶，會補充因應措施，泥火山會規畫公園景觀設施，產業用地不會受影響，市府仍期待8月完成環評，目前仍一切按照時程在進行。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言