拿下4項國際設計大獎 高雄定潮吸豪客快手進場

2021美國繆斯設計大獎(MUSE Design Awards)得獎名單出爐，高雄國城建設豪宅新案「定潮」拿下4大獎項，業者表示，個案今年進場，吸引不少豪客快手進場，成交價站穩5字頭。

美國繆斯設計大獎隸屬國際獎項協會（IAA）的重點設計賽事，以發掘全球設計謬思為宗旨，共分為建築、景觀、室內等十大設計項目，由180多位來自各國的知名設計專家組成評審團，並自100多國參賽作品中評選獲獎傑作，與德國紅點設計獎、義大利A'Design Award、荷蘭Frame Awards等並列世界級建築設計成就高峰。

2021美國謬思設計大獎日前揭曉，全球共3,942件作品參賽，台灣在建築設計項目拿下1鉑3金7銀佳績，當中僅3件住宅大樓作品，包括高雄「定潮」、台北東煒建設潭美都更案、台中成屋案「懋榮Next1」，皆獲得銀獎殊榮。定潮另並奪下室內設計金獎。

國城建設副總經理洪嘉聰指出，「定潮」攜手四大國際設計團隊，包括新加坡SCDA操刀建築設計、安縵集團JAYA規劃頂級公設、澳洲TFB執手燈光設計、日商大林組全案監造，為目前高雄最具國際指標性的豪宅案。

他表示，目前拆架作業進入尾聲，以交錯式玻璃幃幕勾勒的建築紋理、挑高錯層綠化陽台正式亮相，新穎設計推升購屋意願，近期不僅來人成長30-40%，目前成交價站穩5字頭。

住商不動產亞洲新灣區加盟店經理江炳賞表示，國際大獎可替建案增值，如美術館特區豪宅案「高雄HH」獲美國綠建築LEED金牌獎，頂樓戶去年傳出每坪95萬元天價成交，目前仍是高雄交易單價冠軍；「定潮」從建築到室內皆受肯定，也成豪宅群中的拚場利器。

國城建設另與米其林一星主廚武田健志、二星主廚長谷川在佑合作，於定潮投資開設「Liberté」、「承Sho」2間餐廳，本屆也雙雙獲得室內設計銀獎，全案共奪4大獎項，為全台獲獎數最多個案。

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