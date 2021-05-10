寬心園紅藜松露杏鮑粽開賣熱銷 今年目標銷量成長二成

國內指名度極高的寬心園「紅藜松露杏鮑粽」，今年成功搭上疫情趨緩後的消費商機，4月底一開賣，詢問度就非常熱絡，短短二週銷售迅速突破五成，寬心園董事長黃瓊瑩預期，今年銷量可成長二成以上。

黃瓊瑩不諱言，今年疫情趨緩，但消費者仍無法出國，因此伴手禮的需求在數量及預算上皆為提高， 也帶動市場買氣。

端午節吃粽子是每年傳統習俗，除了應景，大家更重視健康與美味，2007年研發上市的寬心園紅藜松露杏鮑粽，因為餡料豐富健康、風味清香綿密，不僅在老客人心中建立好口碑，還有許多企業老闆買來當作端午節禮品，贈送給客戶及親朋好友。

2016年開始，寬心園廚藝團隊特別在粽米中加入近年來非常熱門的超級食物「紅藜」， 讓口感軟 Q綿密的粽米又多了紅藜的營養價值。

寬心園紅藜松露杏鮑粽2016年在媒體舉辦的粽子評比中，獲得評審老師的青睞及讚賞，一舉摘下冠軍殊榮；2019年又獲得第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇所頒發的十大伴手禮獎項，讓紅藜松露杏鮑粽成了叫好又好座的冠軍素粽。

黃瓊瑩表示，很多人過端午節一定要回家吃媽媽親手包的粽子，上市14年的寬心園松露杏鮑粽，不但擄獲許多阿公阿媽的心，還有一些老客人每年都要回來訂購松露杏鮑粽，因為對他們來說，紅藜松露杏鮑粽不只是端午節的應景食品，也是他們與家人共同的美味記憶。

由寬心園廚師群製作的紅藜松露杏鮑粽，結合南部粽與北部粽做法，也就是先用義大利白松露油與添加紅藜的長糯米拌炒出香氣，包入事先滷過的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸30分鐘，放涼後急速冷凍以保留粽米的香氣及風味， 每顆粽子均需經過外觀、大小、重量的嚴格品檢才能入庫。 寬心園廚藝團隊在粽米中加入紅藜，讓口感軟Q綿密的粽米多了紅藜的營養價值。記者宋健生/攝影

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