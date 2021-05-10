擴大中國食品事業 味全調整在陸事業組織架構

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

味全（1201）今天表示，為擴大中國食品事業發展，5月10日董事會決議持續以味全食品投資有限公司進行大陸冷藏食品布局，同步調整相關組織架構調整，有助於長期布局策略發展規劃。

味全食品投資構調整計畫， 向杭州味全食品有限公司購入其100%持股之蘇州味全有限公司全部股權，其投資金額不高於人民幣2億元整。 投資新設廣州味全，其投資金額為人民幣5200萬元整。投資新設味全管理諮詢(上海)有限公司(名稱暫定)，其投資金額為人民幣3,00萬元整， 以股權轉換方式取得味全BVI有限公司持有之杭州味全食品有限公司全部股權。

味全 人民幣

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