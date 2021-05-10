可成4月營收減16% 估Q2營收季減

金屬機殼廠可成（2474）今（10）日公告4月營收38.08億元，月減16.4%、年減50.7%，衰退主因來自產業淡季以及供應鏈缺料影響；展望未來，可成預估，第2季持續受缺料問題影響，營收將較第1季相當幅度減少。

可成今年前四月營收164.33億元，年減35.1%，衰退主因來自因出售泰州廠以及產業淡季所致。可成表示，將持續密切觀察在家工作/學習需求的延續性、以及缺料對於整體供應鏈供需的影響。

可成日前已公告季報，今年首季營收126.29億元，季減32.3%、年減28.3%，稅後純益25.1億元，季減81.9%、年減35.9%，每股純益3.30元，衰退主因來自缺少泰州廠的營收貢獻。

可成除現有機構平台外，將積極開拓新客戶，同時擴大核心技術應用領域。同時以投資併購作為轉型的主軸，在目前鎖定之5G、車用及醫療三大領域，並積極利用多年來累積的資源，面對隨時可能出現的市場機會做好準備，為中長期營運發展建立成長動能，也為客戶、股東及員工創造最大價值

此外，可成董事長洪水樹在致股東會報告書上指出，公司持續看好機構件、5G、電動車、車用零組件與醫療產業的成長趨勢，未來將以多元財料、全方位工法、創新設計、優異製程技術與完整垂直整合、最佳成本結構等多重優勢，切入更多應用領域。

展望今年，洪水樹表示，可成將運用集團累積多年的龐大資源，創造內部的有機成長，同時也在海內外尋找符合公司長期發展的投資與併購機會，進行多元布局，作為中長期的成長動能，並以這些領域作為公司轉型後的發展支柱。

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