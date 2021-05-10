鮮食商機+會員發威 統一超4月營收創同期新高

統一超（2912）4月合併營收211.89億元，較去年同期大幅成長11.88%，創下單月同期新高。統一超表示，主要受惠台灣7-ELEVEN營收近兩位數高成長，轉投資事業悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）等表現亮眼，菲律賓與上海7-ELEVEN皆較去年同期成長所致。其中台灣7-ELEVEN擴大差異化鮮食，積極掌握連假出遊與溫度商機，OPEN POINT 1,300萬名會員活躍度提升，皆是推升本業營運向上動能。

統一超表示，截至4月30日，菲律賓7-ELEVEN總門市數2,986店，約有54%門市維持24小時營業，約有6%門市暫停營業，40%門市僅於白天營業。

OPEN POINT持續優化1,300萬會員黏著度，以「跨通路會員制」、「多元支付整合」、「點數如貨幣」3大策略深耕外，與愛金卡合作攜手14大品牌推出每周一次「超值星期天14大通路10%回饋」活動，會員活躍度較去年同期成長195%，帶動會員交易金額較3月份成長60%；全店集點活動攜手ANNA SUI及三麗鷗家族打造粉紫魔幻周邊商品，受惠全店電子點數化，電子會員贈品兌換量成長近七成。此外，OPEN錢包攜手12家銀行信用卡，擴大通路支付回饋活動，使用人次較去年同期翻倍成長。

宅經濟持續發燒，7-ELEVEN首創業界推出賣貨便、快收便兩大差異化服務，成為微型創業者、中小型企業事業合作好夥伴，與去年同期比較，使用服務的公司行號、個人賣家近40萬家，服務件數較去年同期倍數成長，帶動交貨便業績成長2成以上。

7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」每週一會員蔬食日指定商品優惠，提升蔬素食客群購買習慣，帶動相關商品較活動前成長近5成；4月與星宇航空、胡同燒肉三方合作推出「星宇X胡同-秘製燒肉飯」，且再次聯手乾杯推出炭火燒肉飯糰等系列商品，並與農糧署合作的話題冠軍炒飯，帶動鮮食整體業績較去年同期成長超過1成。

清明、兒童節連假出遊及夏季高溫帶動水、茶及運動飲料等銷售成長超過1成。CITY系列飲品持續透過「OPEN POINT行動隨時取」深化會員經營，精品咖啡品牌擴大傳播，並推出「哈根達斯XCITY CAFE聯名冰沙」搶攻消暑商機等，虛實整合各式活動，帶動杯裝咖啡成長超過1成。

展望5月，統一超表示，7-ELEVEN掌握夏季消暑需求、端午節令預購及「i預購」推出各種爆殺商品搶攻指尖消費趨勢，並積極推動冷凍交貨便成為國民就近便利的O2O冷凍服務平台，同時結合最具人氣「鬼滅之刃」全店集點活動引領市場話題，7-ELEVEN及康是美等7大品牌導入foodomo外送與店取服務，持續架構被消費者依賴的服務平台，滿足消費者多樣化需求。

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