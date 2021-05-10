國衛院開發鼻噴疫苗佐劑 可同時用在預防及治療型疫苗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國衛院今（10）日公布，該院感染症與疫苗研究所副研究員黃明熙之研究團隊，利用目前廣泛使用在醫學美容保養品以及疫苗佐劑當中，人體可以自行合成的一種天然的抗氧化劑角鯊烯（squalene），運用『可吸收高分子體（polysorbasome）』專利乳化技術，及『單均相奈米乳液（monodisperse nanoemulsion）』專利剪裁技術，開發出一項安全且有效的『角鯊烯奈米乳液』作為疫苗遞送系統，幫助鼻黏膜免疫系統辨識疫苗抗原，有效產生免疫反應。

經過動物實驗測試證實，奈米乳液具有提升抗原免疫誘導效果與黏膜免疫之功能，可以同時使用在預防型疫苗與治療型疫苗之發展。本研究已於2020年10月發表於知名國際期刊《Journal for ImmunoTherapy of Cancer》，並申請獲得台灣專利證TW I719263。

黏膜為病原侵入人體的第一道防禦，增強黏膜組織的病原辨識力，能有效將病原阻絕於境外，在癌症的免疫治療中，也可抑制癌細胞生成或轉移，因此直接針對黏膜部位給予疫苗免疫刺激，增強黏膜部位免疫反應，可同時具有降低注射的不適感並提升免疫效力的優點。然而，許多黏膜的特性，如分泌黏液、消化酶、極端pH、免疫耐受性等，經常導致免疫原難以成功地誘發免疫反應，但目前仍沒有一套安全且有效的佐劑或遞送系統，可以幫助黏膜辨識疫苗抗原，有效產生免疫反應。

角鯊烯是一種人體可以自行合成的天然油脂，是體內膽固醇合成的前驅物質，平時供給身體荷爾蒙與肌膚皮質的需求。目前廣泛使用在醫學美容保養品以及疫苗佐劑當中，其來源可從鯊魚的肝臟或從橄欖油提煉。

黃明熙研究團隊，為兼顧乳液穩定性與可吸收性，運用『可吸收高分子體』專利乳化技術，採用兩性生物吸收高分子作為乳化劑，將角鯊烯均勻分散成穩定乳液，再進一步運用『單均相奈米乳液』專利剪裁技術，利用乳液之軟性材質、可形變之基本特性，藉由擠壓器系統將乳液粒徑序列調整至奈米等級粒子。

在動物實驗中證實，乳液經由奈米化後，其生物活性顯著提升，且能夠幫助模擬抗原穿透鼻黏膜上皮組織進入淋巴系統，有效地誘發黏膜部位之免疫反應、活化抗原專一性殺手T細胞，並調節輔助者T細胞，其效果顯著優於未添加佐劑以及添加次微米等級乳液之疫苗抗原。

黃明熙表示，經由『可吸收高分子體』與『單均相奈米乳液』兩項技術平台所調配而成的奈米乳液，可以同時使用在預防型疫苗與治療型疫苗之發展，相較於肌肉注射或皮下注射等傳統接種途徑，鼻腔噴霧接種得以兼顧疫苗的有效性與舒適性，提升民眾對於疫苗之接種意願。

此技術未來亦可用來篩選乳液成分，包含核心油脂與乳化劑的選擇，作為疫苗新劑型之設計基礎，並將持續進行疫苗配方之效能優化，探討對於免疫調節作用機制與安全性質之影響，有助於銜接實驗室等級與試量產規模之研發參數，加速推動新劑型疫苗之臨床試驗，強化疫苗研發基礎，相信由國人自行研發鼻腔噴霧之疫苗製劑前景可期。

疫苗 奈米

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