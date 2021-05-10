上洋首季財報亮眼 4月營收創下歷史新高

上洋（6728）公布4月營收為2.18億元，相較去年同期成長59.69%，並創下歷史新高；上洋也公布首季財報，首季每股盈餘1.52元，較去年同期倍數成長。上洋表示，以往空調產品在5、6月起方才進入購買旺季，但今年提早自3月開始反應買氣，帶動之後當月銷售更為暢旺，營收持續上揚。第2季起上洋將強化與日本三菱重工合作，推出代理新品搶市，進一步提升營運動能。

上洋今年第1季合併營收3.93億元，較去年同期成長52.60%，歸屬於母公司淨利3,504萬元，年增250%，每股盈餘1.52元，較去年同期的0.05元顯著成長。

上洋表示，除了獨家代理的優必洗成為美系洗/烘衣機品牌，銷售逐年成長，空調部分，由於今年房市熱度不減連帶空調需求持續熱絡，加上近年用心經營三菱重工空調品牌深受各界青睞，因此自年初至今各系列機種持續熱銷，以往是5月才進入銷售旺季，今年3月就提前熱銷，拉抬之後也出現月月出貨暢旺的榮景。

而受到原物料及運費調升的影響，市場傳聞部分家電業者計畫於第2季陸續針對上架新品調漲售價10%~15%，使得各家電、通路業者擔心影響買氣，但上洋表示，目前在空調新品部分，並無調漲計畫，不會影響市場買氣。