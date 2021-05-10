南寶Q1每股賺2.49元 創歷年同期新高

南寶（4766）今天公布第1季財報，稅後純益2.99億元，較去年第4季的旺季下滑14%，但比去年同期成長27.7%，換算每股純益2.49元，創歷年同期新高，達成法人預測的區間上緣。

南寶是全球最大的運動鞋用黏著劑生產商，去年上半年因為疫情封城，零售店不開，民眾減少出門，造成運動鞋銷售急凍，公司去年上半年營運一度受到影響，不過去年下半年全球運動鞋品牌的實體零售店面重啟營業，加上電商銷售成長強勁，大陸運動鞋銷售已恢復至2019年水準，鞋材業務回溫，推升南寶去年第4季獲利創兩年新高，且動能一路延續到今年。

展望第2季，因為少掉農曆春節長假干擾，南寶第2季營收可望比第1季成長，不過最近上游各項原物料價格大漲，恐對南寶毛利率造成壓力，為此，南寶持續與客戶協調轉嫁，希望能把影響降到最低。