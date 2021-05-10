展店效益旺 漢來美食4月營收創同期新高

漢來美食（1268）今（10）日公告4月營收，單月營收為2.87億元，創歷史同期新高，月減0.3%、年增151.8%，主要是因去年4月受新冠疫情陰霾影響較深所致；累計前4月營收為13.14億元，年增37.9%，亦改寫歷史同期新高。

分析業績創高原因，漢來美食表示，主要仍是受惠於去年展店效益，由於台北世貿名人坊、桃園上菜片皮鴨專賣店及高雄夢時代漢來上海湯包、安那居等新店業績表現均超越預期，加上新成立的電商部門亦逐漸步上營運軌道，搭配年節禮品的推波，使得今年首季交出一張不錯的成績單。

僅管國內疫情趨於嚴峻，所幸進入五月母親節餐飲小旺季，外出聚餐的熱度從進入5月起即逐步加溫，訂位情況也並未受到疫情影響，各品牌餐廳第一、二周均維持滿座情況。

展望下半年，位於高雄漢來大飯店的3個西餐品牌餐廳將進行大規模改裝，預計7月中旬以前，11樓原池畔餐廳即可完成亮麗變身，以嶄新餐酒館型態呈現；45樓牛排館及鐵板燒餐廳則將於7月份進入封館改裝工程，預計於10月完成改裝，這將是這兩家餐廳近10年來最大規模的改造。

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