快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

展店效益旺 漢來美食4月營收創同期新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

漢來美食（1268）今（10）日公告4月營收，單月營收為2.87億元，創歷史同期新高，月減0.3%、年增151.8%，主要是因去年4月受新冠疫情陰霾影響較深所致；累計前4月營收為13.14億元，年增37.9%，亦改寫歷史同期新高。

分析業績創高原因，漢來美食表示，主要仍是受惠於去年展店效益，由於台北世貿名人坊、桃園上菜片皮鴨專賣店及高雄夢時代漢來上海湯包、安那居等新店業績表現均超越預期，加上新成立的電商部門亦逐漸步上營運軌道，搭配年節禮品的推波，使得今年首季交出一張不錯的成績單。

僅管國內疫情趨於嚴峻，所幸進入五月母親節餐飲小旺季，外出聚餐的熱度從進入5月起即逐步加溫，訂位情況也並未受到疫情影響，各品牌餐廳第一、二周均維持滿座情況。

展望下半年，位於高雄漢來大飯店的3個西餐品牌餐廳將進行大規模改裝，預計7月中旬以前，11樓原池畔餐廳即可完成亮麗變身，以嶄新餐酒館型態呈現；45樓牛排館及鐵板燒餐廳則將於7月份進入封館改裝工程，預計於10月完成改裝，這將是這兩家餐廳近10年來最大規模的改造。

漢來美食 疫情

延伸閱讀

台北「人氣爆汁湯包」5選！松露＋蝦仁口味超Juicy，還有麻糬豆沙包必吃

漢來上季EPS 2.05元 強化體質

漢來美食公佈第一季財報 EPS 2.05元

好香！炒高麗菜加這1物 婆媽驚：味道超越外面鐵板燒

相關新聞

展店效益旺 漢來美食4月營收創同期新高

漢來美食（1268）今（10）日公告4月營收，單月營收為2.87億元，創歷史同期新高，月減0.3%、年增151.8%，主...

富邦媒4月營收58億元、年增20% 創歷史同期新高

富邦媒（8454）公告4月合併營收為58.03億元，較去年同期成長20.28%，再創歷史同期新高。累積1至4月合併營收約...

新竹市文化基金會董監事會 延攬吳東昇、彭双浪等人

新竹市文化基金會今（10）日完成第11屆董監事改選，延攬新竹在地產、官、學界多位重量級人物，包括新纖（1409）董事長吳...

一滴水用3次 日月光成功省下高雄民眾一個月的使用水量

百年水荒，日月光（3711）高雄廠與市民齊心抗旱，以中水回收廠的運作、長期的多元化節水措施及回收水開發應用，落實對水資源...

重劃區空屋率高？今年前四月家戶購屋比台中居六都第二

實價登錄2.0新政施行在即，催化一波房市交易潮，外界都以為新興重劃區推案量大，空屋率偏高，但其實不然。鄉林不動產研究室發...

普生4月營收5,494.9萬 改寫歷年同期新高

普生（4117）公告4月合併營收5,494.9萬元，續創歷年同期新高水準，並較去年同期的1,139.7萬元大增382.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。