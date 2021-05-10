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富邦媒4月營收58億元、年增20% 創歷史同期新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）公告4月合併營收為58.03億元，較去年同期成長20.28%，再創歷史同期新高。累積1至4月合併營收約為241.6億元，年增21.24%。

富邦媒表示，4月份網路購物業績年增23.3%，業績佔比持續超過9成，其中，網購品類表現以流行精品最為突出年增近4成，另外健康休閒、3C家電也繳出亮眼的銷售成績。行動購物業績相較去年同期成長34%，在網購業績佔比約達76%。

富邦媒表示，4月份成長動能其一來自流行服飾、按摩器材、健身器材等買氣夯；其二3C新機話題不斷，包括iPhone 12推出吸睛度爆表新色、momo與OPPO 進駐微風松高戶外廣場舉辦新機Reno5 Z快閃店活動，以及三星M系列入門新機Galaxy M12發售等，受惠新機購買潮也帶動行動周邊商品的買氣。

富邦媒表示，5月份有母親節及momo「5購好買季」承接買氣，特攜手台灣設計品牌「inBlooom印花樂」，推出日本琺瑯餐廚第一品牌「富士琺瑯」獨家限量商品集點加價購活動，另外，momo也積極響應喜憨兒基金會餐盒募集計畫，5月底前至momo購物網響應百元捐活動，就能認捐由喜憨兒於庇護工場生產製作的「愛的魔法餐盒」。

富邦媒 momo

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