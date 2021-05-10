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一滴水用3次 日月光成功省下高雄民眾一個月的使用水量

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
百年水荒，日月光（3711）高雄廠與市民齊心抗旱，以中水回收廠的運作、長期的多元化節水措施及回收水開發應用，落實對水資源「減量、回收、再利用」的管理原則。圖／聯合報系資料照片
百年水荒，日月光（3711）高雄廠與市民齊心抗旱，以中水回收廠的運作、長期的多元化節水措施及回收水開發應用，落實對水資源「減量、回收、再利用」的管理原則。圖／聯合報系資料照片

百年水荒，日月光（3711）高雄廠與市民齊心抗旱，以中水回收廠的運作、長期的多元化節水措施及回收水開發應用，落實對水資源「減量、回收、再利用」的管理原則。中水廠啟用至今６年，於2021年5月10日，累計節省水達2千萬噸，相當於高雄所有民眾一個月的用水量！日月光致力減少自來水用量，將資源提供民生使用，展現對環境永續及社會責任的堅持。

今（10）日，日月光高雄廠於綠科技教育館舉辦歡慶中水回收達2千萬噸活動，現場由羅瑞榮總經理帶領一級主管們，共同完成日月光水足跡的指標拼圖，為日月光珍惜水資源的努力與投入，再立重要里程碑。高雄廠持續擴充廠房與擴大產能，秉持資源循環再利用的理念，以實際行動實踐綠色承諾，包含興建中水廠，降低用水短缺的營運挑戰；以綠科技教育館的創新環教推廣，向全民推展水資源的共生理念。

中水回收廠自2015年啟用，第一期日處理量為2萬噸，回收率55%，高雄廠持續提升回收能力，於2019年完成第二期工程擴充，將中水廠的供給網絡延伸至二園區，讓高雄廠區的水資源回收做得更加全面，整體回收率提升至70%，每日最大產水量可達2萬1千噸，等同於為高雄3萬戶家庭省下當日用水量！高雄廠不斷提升用水效率，讓日月光的每滴水都可使用至少3次，更讓水資源的使用更加彈性，在目前缺水抗旱期間更顯重要，創造出相當亮眼的成果。

日月光高雄廠總經理羅瑞榮表示，近年日月光呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，秉持「資源循環」、「節能減碳」、「珍惜生態」的理念，竭力在經濟與環境間取得平衡。高雄廠全體動員，各廠區間相互合作，推動創意節水行動，以及放流水回收處理，也因此目前高雄廠用水，僅有三分之一為自來水，其中三分之二都是經由處理的回收再生水，這樣的成績引領日月光以正向、積極的態度持續延續企業永續的精神。

日月光 水資源

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