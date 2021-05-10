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尖端醫營收成長35.94% 細胞儲存、CDMO業績看俏

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

尖端醫（4186）自結4月營收較去年同期成長35.94%，創新高。公司表示，主因細胞委託開發製造服務（CDMO），從研發、製備到細胞儲存、治療及臨床應用等，催動營運效能，將持擴充新案源，研發領域從自體免疫細胞，超前部署搶攻異體細胞治療市場。

尖端醫在細胞領域深耕多年，源於新生兒幹細胞儲存站穩市場，同時佈局細胞儲存、免疫細胞治療、SARS CoV-2病毒抗原快篩三大研發核心技術平台，同時佈局幹細胞、免疫細胞治療兩大領域的細胞應用公司。

尖端醫表示，細胞治療是再生醫學重要一環，更是投資市場新顯學，尖端醫擁有頂尖細胞培養實驗室，可以滿足客製化需求，同時降低運送生命週期短等問題，更是致力於提供多樣化細胞治療技術。

近期聚焦細胞治療市場與未被滿足的醫療需求、累積依特管辦法之臨床應用成果，加上因應既有客戶需求，擴大服務對象，從新生兒到中老年家庭成員。

尖端醫透過《特管辦法》，聯手花蓮慈濟醫院搶下台灣第一件間質幹細胞治療脊髓損傷申請案，更是全台第一家通過衛福部GTP（人體細胞組織優良操作規範）細胞製備場所查核的「幹細胞」儲存公司。

尖端醫指出，截至目前，衛福部核定通過五項細胞治療申請案，在幹細胞儲存銀行，市佔率位居第一，代表尖端醫在細胞培養技術、品質管理、製程管制均符合政府法規，顯現在細胞領域深耕成果，加上管理團隊的高執行力。

尖端醫依循特管辦法提供合作醫療院所全方位服務，包括「特管送件、教育訓練、專人服務、專人傳送及專業製備」等五大服務優勢，規劃未來海外發展將以東南亞為主、大陸為輔進行細胞整廠輸出，提供實驗室建置、軟硬體協助等服務。

幹細胞 新生兒

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