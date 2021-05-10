工具機產業景氣續熱 前四月出口8.04億美元、年增9.0%
台灣工具機產業景氣復甦，前四月出口值8.04億美元、年增9.0%，其中4月單月出口2.1億美元，年增13.5%，呈現穩步增長走勢。
分析主要原因，儘管前四月新冠肺炎疫情仍然嚴峻，但是全球主要國家投資逐漸增溫，導致我國工具機出口主要市場增加，其中特別的是中國大陸、土耳其、泰國、俄羅斯、墨西哥等市場。
統計指出，前四月出口中國大陸成長37%，土耳其成長29%，俄羅斯成長27%，泰國成長23%，馬來西亞成長35%，墨西哥成長107%，巴西成長 1%，澳洲成長57%，新加坡成長21%等。
另外，原本出口衰退的市場，由於4月出口大幅增加，也回復正成長，包括越南成長2%，印度成長 9%，義大利成長18%。
前四月出口衰退的市場，美國減少5%，日本減少20%，荷蘭減少21%，德國減少28%，韓國減少18%，印尼減少30%，香港減少68%等。
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