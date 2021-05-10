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4月營收淡季超旺 京元電、技嘉等93家逆勢創歷史新高

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

上市櫃公司陸續公布4月營收，雖逐步進入傳統淡季，但在疫情改變全球供應鏈，遠距等商機大爆發，加上美國持續推動貨幣寬鬆政策，全球原物料價格大漲下，截至今（10）日盤中，已有京元電（2449）、技嘉（2376）、南亞（1303）等93家，在客戶回補庫存等需求浮現中，率先寫下單月歷史新高紀錄。

上市櫃公司陸續公告4月營收，已有包括鴻海（2317）、仁寶（2324）、廣達（2382）、緯創（3231）、台塑化（6505）、華碩（2357）、英業達（2356）、南亞、台化（1326）、聯強（2347）等，逾881家公司率先公布，當中，皇普（2528）營收年成長6,571倍，幅度最大，月成長最大的是斐成（3313）的4,053倍，表現最佳。

而營收較上月成長逾1倍的有斐成、太景*-KY（4157）、中裕（4147）、力旺（3529）、天宇（8171）、皇龍（3512）、合騏（8937）、廣錠（6441）、皇翔（2545）、矽瑪（3511）、致和證（5864）、大山（1615）、鋼聯（6581）、川飛（1516）、懷特（4108）等公司。

年成長逾10倍的有皇普、浪凡、亞銳士（6171）、豐謙（5523）、太景*-KY、達輝-KY（5276）、藥華藥（6446）、博晟生醫（6733）、鈞泰（6131）、華友聯（1436）等公司。而年、月同步成長的中大型公司，有鴻、南亞、台化、緯穎（6669）、聯詠（3034）、技嘉、國巨（2327）、大成鋼（2027）、新普（6121）、欣興（3037）、聯成（1313）、南亞科（2408）等。

在提前公告4月營收的公司中，有南亞、聯詠、技嘉、大成鋼、聯成、力成（6239）、威健（3033）、台玻（1802）、台表科（6278）、全科（3209）、奇鋐（3017）、南電（8046）等93家。

而在創歷史新高的93家公司中，因股價位階、後市展望等因素，在過去五個交易日中，吸引三大法人逆勢加碼逾2,000張的個股，包括京元電子、技嘉、南亞、光罩（2338）、晶豪科（3006）、南電、慧洋-KY（2637）、聯陽（3014）、百和興業-KY（8404）、奇鋐等10檔。

南亞科 營收

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