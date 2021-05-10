高公設比悲歌！買房才知道根本用不到 網友熱議10大最無用公設

台灣公設比超級高！

台灣人買房不易，若真的買房一定希望自己買到的房子是「物超所值」，不過近來許多建案的公設比都非常高，根據立委質詢的數據可以說是逐年攀升，就以雙北來說超過35%已經是常態，內湖甚至出現了52%的超高公設比，讓針對公設的討論越來越多。

在這之間就有網友提出自己所認為的「最無用公設」，其實很多公設到最後都會被閒置、養蚊子，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查網友心目中認為最無用、最廢的公設究竟有哪些，現在就和我們一起來看看吧！

Image Source：Unsplash（示意圖）

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第十名－酒吧

酒吧可以說是一些買房人心中的痛，有些社區在剛完工時，買了許多相關設備、器具，以為可以讓酒吧好好營運成為居民的好去處，沒想到最終成為養蚊子的所在，還有網友提到，許多酒類、糖漿都放置到過期，酒杯也都佈滿灰塵，在無人管理的情況下，酒吧就成為社區突兀且沒必要的設施了，就連冰箱都有可能閒置。

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第九名－兒童遊戲間

兒童遊戲間看似對父母來說是很有用的設施，不過有網友提到「小孩總是會大」，遊戲間就會有無用的一天，況且遊戲間有時候會因為沒有人管理，讓裡頭的玩具、設備充滿細菌、灰塵，因此父母也不敢讓小孩到裡頭去玩，特別是有家長提到「球池」尤其可怕，或許這樣的公設要有高頻率的經營對居民才是有幫助的。

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第八名－SPA、三溫暖

有些社區大樓會設置SPA間或者是桑拿房這樣的設施，認為這是一個讓居民得以放鬆的好所在，不過其實這樣的空間真正會使用的人真的很少，現代人工作忙碌，要使用SPA間還要額外聘請SPA師、芳療師，桑拿房的營運成本又非常高，讓一些網友直呼「不划算」，就讓這些空間變成了蚊子館，原本要讓居民放鬆的空間就被浪費掉了。

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第七名－卡拉OK室

卡拉OK、KTV室這種公設，有網友認為剛入住都會覺得頗值得，但時間一久就會覺得很浪費空間，因為使用的人越來越少，有的社區甚至懶得更新「歌庫」，有網友認為這樣的設施要非常積極營運，否則很快就會成為閒置的空間。

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第六名－交誼廳

有些社區除了Lobby大廳之外，會另外設置一個空間，擺放一些椅子、咖啡桌當作交誼廳，不過有網友覺得這個區塊也相當浪費空間，認為沒有必要，指出其實大家越來越重視隱私，若要會客都會直接往家裡去，就會讓交誼廳這樣的空間變得不實用。

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第五名－會議室

會議室對於商務人士來說可能是相當實用的功能，不過對於一般家庭來說幾乎是用不太到的區域，有網友就提到「真的沒有這麼多會要開，到家裡還要開」，且有些社區還會很貼心的添購投影機，以致於有些使用率太低，讓機器沒有長期被使用，最終因為受潮而損壞，因此對於居民來說實用價值真的頗低。

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第四名－電影劇院

電影劇院其實和KTV的命運有點雷同，有網友提到社區的片庫始終沒有更新，能看的電影或影片都是一些陳年舊片。況且現代人習慣觀看手機、串流平台，也沒有人願意來營運這樣的空間，就讓他一直擺著成為養蚊子的地方，最終也會因為潮濕，讓裡頭的設備損壞，還要住戶共同出錢更換設備，讓網友大感「浪費錢」。

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第三名－圖書室、閱覽室

有些社區大樓會設置圖書室這樣的空間，剛有居民入住初期可能會添購一些書籍豐富藏書，不過時間一久就會變成純粹的「K書中心」，而且有網友提到還只有考試前才會有人使用，否則平常就像蚊子館一樣，有網友認為這樣的空間也隨著手機的普及，越來越少人願意使用，甚至連看報紙、雜誌的人也在減少。



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第二名－健身房

有些社區的健身房真的有非常專業的器具，不過有時會因為使用率低，又欠缺維護，讓許多器材都生鏽，讓空間閒置，也有網友提到自己的社區只擺了幾台跑步機和飛輪就稱自己是健身房，白白浪費了其餘很大的空間，不過也有網友提到，隨著健身風氣的盛行，有些健身房使用率雖然高，不過器材過少，讓一些住戶選擇到外面的健身房去運動。

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第一名－游泳池

游泳池可以說是不少公設中，網友認為維護、營運成本最高的一項公設，特別是冬天時，游泳池若無溫水功能就只能閒置，況且要營運游泳池必須聘請專業的救生員才能使用，有網友就認為並不會每天都去游泳，要花費成本在泳池上對自己來說實在是不划算，還有網友指出，自己從來沒看過自家社區的泳池裡頭有水過，覺得實在是相當浪費空間。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月07日至2021年05月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『最無用公設』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」