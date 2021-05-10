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燁聯鋼廠傳火警 暫不影響產銷

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

不銹鋼上游廠燁聯鋼鐵昨（9）日晚間9時許，傳出研磨線火警，義聯集團高階主管表示，由於消防隊快速馳援，讓火勢很快控制住，暫不影響產銷。

高雄市消防局表示，目前了解是生產線設備起火，現場是油槽燃燒，容量約7萬公秉，消防人員目前使用泡沫滅火及周邊射水防護，迄昨晚截稿前，已報火勢獲得控制、暫無人員受傷受困。

燁聯鋼鐵是國內不銹鋼龍頭，總投資逾400億元，有二座電爐廠，是國內第一座也是唯一座從不銹鋼煉鋼、熱軋及冷軋完整製程的一貫作業不銹鋼廠。

義聯集團高階主管說，發生火警的研磨產線不是主要生產結構，經高雄市消防局出動搶救，以及啟動內部反應機制後，情況很快獲得控制。

昨晚9時7分，高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵傳出火警，疑為油槽起火，消防局獲報後，立刻出動岡山區興隆街仁武分隊、大社分隊、岡山分隊、燕巢分隊、梓官分隊、彌陀分隊、永安分隊等13個分隊，共24車41人到場灌救。

燁聯鋼鐵成立在1988年12月，廠址設在高雄市岡山區嘉興地段，是一座煉鋼、熱軋及冷軋完整製程一貫作業的不銹鋼廠。

燁聯鋼鐵 不銹鋼 岡山

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