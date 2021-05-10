東森直消年營收 挑戰500億

東森直消電商日前在台中林酒店舉行單月破4億慶功宴，由東森直消電商王令麟董事長帶領皇冠、鑽石等全國高峰會前五十大的領導人，進行「鎏金慶典」儀式。東森總裁王令麟說，東森直消電商不受疫情影響，業績逆風成長，是目前東森集團旗下最具成長爆發力的明星型事業體，今年業績預估60億元一定達標，未來不僅要跨足大陸、越南、美國等市場，2025年業績要衝500億元大關。

東森直消電商今年前四月營收破10億元，較去年同期成長230%，2021年4月份業績更衝破4.1億元，較2021年3月2.3億元，成長80%，較去年同期成長3.2億元，成長360%。

王令麟表示，東森做電視購物20多年，取得了900多萬名會員的信賴跟喜好，除了東森嚴選大家耳熟能詳之外，包括東森幣、東森農場更是不斷創新，感謝所有經銷商努力，將東森的品牌發揮到最大極限。今年1到4月，東森直消電商新產生了三位年收入千萬元的經銷商，以及40位百萬收入的經銷商，預計年底可產生15位千萬元級經銷商，目前東森已經擁有40萬位經銷商夥伴，年底前希望能夠達到百萬位經銷商加入，希望有更多的人實現財務自由，希望更多人晉升收入千萬元。

東森直消電商ecKare於2018年成立，當年度營收即破億，創台灣直銷業傳奇紀錄；2019年營收破4億，加盟店主數近14萬。2020年營收達15億元，加盟店主數量累計已突破34萬，2021年甫過四個月，營收即突破10億元，加盟店主更是每個月都以2萬人速度持續增長中。

王令麟說，東森經營直消電商，第一年做1億元，第二年4億元，第三年15億元，今年一定會達成60億元。 一路4億元成長的曲線，沒有人看過，破了台灣直銷界的紀錄，甚至超越了外商，主要歸功於兩大因素，一是創新，二是擁有好產品。

東森直消電商日前假台中林酒店舉辦慶祝4月單月業績破4億，東森總裁王令麟更喊話2025年營收要衝500億。東森直消電商／提供

東森直消電商總經理陳美琪也說，新直消、新零售時代將取代舊有直銷，揮別過去舊有直銷給人負面觀感，東森在短時間內刷新非常多紀錄，是在這個行業30年都沒看過的紀錄，東森直消電商ecKare不僅提供消費者更快、更多、更好、更省商品及服務，也創造線上、線下經濟圈。東森購物鋪天蓋地做到線上雲店、線下門店，加上品牌力、產品力、創新力、行銷力甚至總裁王令麟的夠大力，都是業績能創高的最大關鍵點，希望年底能夠帶出上億元皇冠大使，創造更多不可能。

東森直消電商執行長郭恆志表示，對今年做到60億元的業績非常有信心，期盼未來年年破百億，這種挑戰在台灣的直銷界是前所未有的，甚至連台商或外國公司，都沒有這樣的場景。

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