採購力+媒體力 東森直消寫銷售奇蹟

東森直消電商王令麟董事長表示，「東森」是華人消費者最熟知且信任的品牌，擁有豐沛的資源與強大的執行能力。東森直消電商ecKare獨創業界的高分潤制度結合社交電商網連通平台，更以東森集團每年300億元的強大採購力，降低採購成本，提供足夠的利潤，並且透過媒體力為經銷商提供進步、高效、即時的宣傳工具，吸引眾多經銷商願意加入。包括與多位藝人合作，成功創造聲量。

東森從港埠倉儲事業起家，再積極轉型，逐步跨入頻道經營、媒體產業和虛擬通路的零售市場。一路走來，從核心產業出發，不斷尋找下一波成長的新動能。

王令麟說，東森直消電商和傳統直銷最大的不同點就是商品涵蓋食、衣、住、行、育、樂，傳統直銷商品數可能兩、三百項，但東森直消有65萬項，不是只有美妝、保健品和生活用品。過去的直銷是用制度來創造商品，但東森直消是建立在消費經濟和會員經濟上。

再者，東森直消ecKare的自營美妝保養商品由華人美容SPA領導品牌的東森自然美生技研發中心所自行研發、製造，讓東森直消電商ecKare的事業夥伴有最優質的商品可以推薦給消費者。更結合了全集團線上線下資源，全球草莓網、東森自然美SPA體驗、東森寵物雲、分眾傳媒、東森房屋等關係企業的力量，使經銷商享有強大的東森集團資源支持。

東森以優良品牌和商品為基礎，加乘媒體的力量，吸引更多人參與事業，演藝界的綜藝天王吳宗憲、天王主持人澎恰恰、戲劇教母周遊，綜藝鬼才沈玉琳等許多知名演藝人員紛紛加入，並透過東森直消電商，再創後疫情時代下的事業第二春。

東森直消電商業務執行長王世均指出，東森的產品講求的是人證、物證、科學做見證，東森邀請了綜藝天王吳宗憲親自來見證紅藜果膠PLUS，「這個叫真人實證，而且我們對經銷商所有分享的話，不是行銷的話、不是包裝的話，而是心裡話，我們對於心理面如何見證，也就如何分享。」所以2021年紅藜果膠PLUS才上市第一個月業績即可突破億元，這不僅是單月總體業績創新高，每一個數字所代表的，不是一時間的業績，而是東森這20年來累積的實力。

而成長的強健衝力來自東森直消電商ecKare的明星商品《東森活泉精華膠囊》，今年前四月業績6.4億元，4月單月破億，《紅藜果膠PLUS》於2021年4月甫上市，首月業績預計可突破億元，東森直消電商ecKare的保養美妝品牌森美妍旗下的極地雪玫瑰系列更榮獲比利時世界品質評鑑大賞，白茶賦活系列榮獲亞太美業精品獎，大地防護精油系列榮獲英國美妝奧斯卡，Agility+艾捷力PLUS膠囊食品榮獲比利時世界品質評鑑大賞，屢獲國際大獎榮耀肯定，也證明東森直消電商ecKare堅強的產品實力與行銷動能。

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