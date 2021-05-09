情深中友-倪朝龍油畫版畫展 所得捐贈罕見疾病基金

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
本次展出20幅版畫將全數捐贈，義賣所得捐給財團法人罕見疾病基金會。記者宋健生/攝影
本次展出20幅版畫將全數捐贈，義賣所得捐給財團法人罕見疾病基金會。記者宋健生/攝影

中友時尚藝廊自2011年開設以來，展出近百場精彩展覽，此次力邀藝壇大師倪朝龍教授舉辦「情深中友-倪朝龍油畫版畫個展」，即日起至6月21日在A棟12樓中友時尚藝廊登場，共展出33幅油畫及版畫作品。

此次個展，精選倪朝龍自1995年至2020年期間各階段油畫、版畫代表作品，從描繪豐富的台灣真切情感，到走訪海外深入異國的風景人文，件件精彩。

最令人感動的是，今天母親節開幕茶會上，倪朝龍當場宣布將展出的20件版畫作品全數捐出做公益義賣，且在售價上破天荒首度打六折，所得全數捐贈給財團法人罕見疾病基金會，更是讓這個節日顯得溫馨與溫暖。

倪朝龍不只是藝術創作家、教育家、藝評家，推展兒童美術教育第一代美術教育家，更是地方藝術文化的重要推手，被各界公認為對藝術界有重要貢獻的藝術家

倪朝龍個人致力於油畫、版畫研究創作，得過無數國內外大獎，也先後擔任各大美展評審委員，作品廣受國內外美術館典藏；此次可以爭取到倪朝龍到中友時尚藝廊展出，中友藝廊團隊著實下了不少功夫。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊開辦至今展出不少成功的藝術展覽，從2014年起就不斷與倪教授洽談辦展，其在台灣的藝壇地位之高，以往的展覽都是在國家級藝術殿堂舉辦，經過中友藝廊團隊不斷邀請，終於首肯並首度在百貨公司藝廊舉辦個展。

中友時尚藝廊自開辦以來，一直響應公益，都會邀請藝術家共同響應公益義賣活動，倪朝龍非常認同中友時尚藝廊的理念，特別將此次展出的20幅版畫全數捐出義賣。

除了《媽祖捲軸》，其餘畫作全部六折優惠，20幅版畫總價值276萬2,000元，折扣後全數售出金額可達166萬2,000元，扣除成本後金額將全數捐贈給財團法人罕見疾病基金會。

倪朝龍致詞時表示，在台中從事教育、藝術工作已經60多年，剛好有這個機會可以為台中這塊土地作一些奉獻，這兩天陸續接到多位企業界及藝術家好友來電，表達希望能購買這次展出的全部畫作，「我都跟他們說把機會讓給其他人啦！」

簡聰政說，倪朝龍在這次展覽中，也將版畫的每個步驟展示出來，讓觀賞者了解版畫如何形成，這麼繁複的步驟所拓印出來的版畫，應該相當值得購買。

「情深中友-倪朝龍油畫版畫個展」由倪朝龍教授現場導覽。記者宋健生/攝影
「情深中友-倪朝龍油畫版畫個展」由倪朝龍教授現場導覽。記者宋健生/攝影

藝術家 義賣

延伸閱讀

彰化不再沒百貨公司？中友問鼎彰市第二停車場BOT案

退休老師蔡麗香開個展 義賣全捐北台南家扶

王品連13年攜手兒盟 義賣T-shirt送暖偏鄉

香菇丸買一送一 台中第五市場義賣千斤魚丸做公益

相關新聞

東森直消年營收 挑戰500億

東森直消電商日前在台中林酒店舉行單月破4億慶功宴，由東森直消電商王令麟董事長帶領皇冠、鑽石等全國高峰會前五十大的領導人，...

採購力+媒體力 東森直消寫銷售奇蹟

東森直消電商王令麟董事長表示，「東森」是華人消費者最熟知且信任的品牌，擁有豐沛的資源與強大的執行能力。東森直消電商ecK...

燁聯鋼廠傳火警 暫不影響產銷

不銹鋼上游廠燁聯鋼鐵昨（9）日晚間9時許，傳出研磨線火警，義聯集團高階主管表示，由於消防隊快速馳援，讓火勢很快控制住，暫...

智慧經營／李晏彰顧好品牌信譽不鬆懈 要當食安守護者

高津食品董事長李晏彰用良心做事業，堅持品質、衛生，生產線每天產製高達10至15公噸肉製品，產品行銷全台，香腸、火腿、培根...

點子農場／防疫產業 把危機變商機

2003年5月，世界各國的SARS疫情正在高峰，台灣中央通訊社發出的一則新聞稿吸引了全球醫學界的關注。

數位行銷／建立內容行事曆五大好處

在上一篇專欄中，我談到善用內容行銷，可以讓B2B產業如虎添翼，想必大家都能理解內容行銷的重要性了。那麼，如果我們想要落實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。