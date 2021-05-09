情深中友-倪朝龍油畫版畫展 所得捐贈罕見疾病基金

中友時尚藝廊自2011年開設以來，展出近百場精彩展覽，此次力邀藝壇大師倪朝龍教授舉辦「情深中友-倪朝龍油畫版畫個展」，即日起至6月21日在A棟12樓中友時尚藝廊登場，共展出33幅油畫及版畫作品。

此次個展，精選倪朝龍自1995年至2020年期間各階段油畫、版畫代表作品，從描繪豐富的台灣真切情感，到走訪海外深入異國的風景人文，件件精彩。

最令人感動的是，今天母親節開幕茶會上，倪朝龍當場宣布將展出的20件版畫作品全數捐出做公益義賣，且在售價上破天荒首度打六折，所得全數捐贈給財團法人罕見疾病基金會，更是讓這個節日顯得溫馨與溫暖。

倪朝龍不只是藝術創作家、教育家、藝評家，推展兒童美術教育第一代美術教育家，更是地方藝術文化的重要推手，被各界公認為對藝術界有重要貢獻的藝術家。

倪朝龍個人致力於油畫、版畫研究創作，得過無數國內外大獎，也先後擔任各大美展評審委員，作品廣受國內外美術館典藏；此次可以爭取到倪朝龍到中友時尚藝廊展出，中友藝廊團隊著實下了不少功夫。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊開辦至今展出不少成功的藝術展覽，從2014年起就不斷與倪教授洽談辦展，其在台灣的藝壇地位之高，以往的展覽都是在國家級藝術殿堂舉辦，經過中友藝廊團隊不斷邀請，終於首肯並首度在百貨公司藝廊舉辦個展。

中友時尚藝廊自開辦以來，一直響應公益，都會邀請藝術家共同響應公益義賣活動，倪朝龍非常認同中友時尚藝廊的理念，特別將此次展出的20幅版畫全數捐出義賣。

除了《媽祖捲軸》，其餘畫作全部六折優惠，20幅版畫總價值276萬2,000元，折扣後全數售出金額可達166萬2,000元，扣除成本後金額將全數捐贈給財團法人罕見疾病基金會。

倪朝龍致詞時表示，在台中從事教育、藝術工作已經60多年，剛好有這個機會可以為台中這塊土地作一些奉獻，這兩天陸續接到多位企業界及藝術家好友來電，表達希望能購買這次展出的全部畫作，「我都跟他們說把機會讓給其他人啦！」

簡聰政說，倪朝龍在這次展覽中，也將版畫的每個步驟展示出來，讓觀賞者了解版畫如何形成，這麼繁複的步驟所拓印出來的版畫，應該相當值得購買。 「情深中友-倪朝龍油畫版畫個展」由倪朝龍教授現場導覽。記者宋健生/攝影

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