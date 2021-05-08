華航：清零計畫啟動 全力調度守護產業供應鏈不中斷

華航清零計畫5月6日開始上路，市場各種貨運減班傳聞甚囂塵上；華航（2610）正在想辦法努力調度，讓貨運減班的衝擊降低。機師施打疫苗的比率下周會到五成，希望到六月能夠完成8成以上施打，華航貨運短期1、2周會減班，但真的不用太悲觀。

國內的貨攬界表示，華航貨運不能提供服務，成本實在差太多，還是要等華航。

「華航清零計畫」6日開始上路，國內的航空貨攬界也表示，除非客戶非常急，就只能高價找國外的快遞公司，但成本實在太高，因為是突發情況，短期內不可能找到價格合理的航空貨運業者來載運。

雖然這一兩周華航因為人力不足，供給會非常吃緊，但是業界都可以體諒因疫情造成的不方便,貨運機師面對國際疫情變化多端，工作壓力也很大，也感受到華航為保護台灣的產業競爭力，正拼盡全力調度。

但是成本相差太遠，再加上現在全球的貨機都很吃緊，不容易在短時間之內調到貨機,還是要等華航提供運能，才是最容易解決問題的方法。

華航也感嘆，針對外界的各種傳聞，並不能解決現在的現況,1、2周貨運砍班，早就可以預期的事，華航這兩天貨運部門每天都拼命調度人力，要能符合衛福部的規定,還能讓國內的高科技產業鏈不斷鏈。

貨攬業者也嘆氣，以現在的情況，華航無法大量提供艙位，只能跟客戶溝通國內目前的情況，大家的貨就在倉庫先排隊；目前知道，華航正在鼓勵機師快點施打疫苗，華航董事長謝世謙也領頭先施打疫苗，下周施打達5成，華航可以支配的人力會持續增加，期待貨運吃緊的情況逐漸改善。

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