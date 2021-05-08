東元改革派 拍影片拉票

東元將在5月25日召開股東常會，東元集團會長黃茂雄與長子黃育仁二大陣營之爭氣氛，隨委託書徵求熱度升溫越加白熱化。菱光科技提名的黃育仁與其他六位董事以及獨董候選人，昨（7）日以影片方式發表共同宣言，全力支持黃育仁陣營提出的「聚焦東元3.0計畫」。

公司派昨日對此並無回應，但公告今年首季財報，第1季營收119.9億元，季減31.9%、年增12.4%；稅後純益11億元，年增約1.46倍、季增四成，創歷年同期新高；每股純益0.53元，優於去年第4季的0.4元及去年同期0.23元。4月營收41.8億元，年增22.7%、月減5.7%。

黃育仁表示，馬達產業面臨50年一次的大轉變，不再是傳統產業，家電和物流業也面臨快速的數位轉型，東元必須改革創新，因應產業趨勢和潮流演變。他強調，東元集團資源可以更整合、聚焦，以尋求關鍵突破點，馬達產品做到更輕且小，才能進入更多應用和市場，終極目標是讓東元馬達無所不在。

菱光提名三位董事候選人黃育仁、黃立聰、方頌仁，四位獨董候選人李明萱、劉積瑄、孫又文與侯智升，都在影片親身說明加入黃育仁陣營的想法與期待。

黃育仁先整合創始家族股權，東元現任董事、原始股東家族代表黃立聰表示，作為東元員工，他第一次真正感覺到「可以選擇一個自己想要的東元」。在創投界相當知名的達盈管理顧問合夥人方頌仁指出，創投通常走在產業前線，他可分享產業觀察給東元管理階層，找出東元未來發展方向。

台積電前發言人孫又文指出，東元是台灣非常知名、有60幾年歷史的老字號，今天面臨轉型的契機必須要聚焦，才能面對世界級競爭的機會跟挑戰，她才接受改革派提名。

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