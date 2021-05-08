快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東元改革派 拍影片拉票

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導
黃育仁（本報系資料庫）
黃育仁（本報系資料庫）

東元將在5月25日召開股東常會，東元集團會長黃茂雄與長子黃育仁二大陣營之爭氣氛，隨委託書徵求熱度升溫越加白熱化。菱光科技提名的黃育仁與其他六位董事以及獨董候選人，昨（7）日以影片方式發表共同宣言，全力支持黃育仁陣營提出的「聚焦東元3.0計畫」。

公司派昨日對此並無回應，但公告今年首季財報，第1季營收119.9億元，季減31.9%、年增12.4%；稅後純益11億元，年增約1.46倍、季增四成，創歷年同期新高；每股純益0.53元，優於去年第4季的0.4元及去年同期0.23元。4月營收41.8億元，年增22.7%、月減5.7%。

黃育仁表示，馬達產業面臨50年一次的大轉變，不再是傳統產業，家電和物流業也面臨快速的數位轉型，東元必須改革創新，因應產業趨勢和潮流演變。他強調，東元集團資源可以更整合、聚焦，以尋求關鍵突破點，馬達產品做到更輕且小，才能進入更多應用和市場，終極目標是讓東元馬達無所不在。

菱光提名三位董事候選人黃育仁、黃立聰、方頌仁，四位獨董候選人李明萱、劉積瑄、孫又文與侯智升，都在影片親身說明加入黃育仁陣營的想法與期待。

黃育仁先整合創始家族股權，東元現任董事、原始股東家族代表黃立聰表示，作為東元員工，他第一次真正感覺到「可以選擇一個自己想要的東元」。在創投界相當知名的達盈管理顧問合夥人方頌仁指出，創投通常走在產業前線，他可分享產業觀察給東元管理階層，找出東元未來發展方向。

台積電前發言人孫又文指出，東元是台灣非常知名、有60幾年歷史的老字號，今天面臨轉型的契機必須要聚焦，才能面對世界級競爭的機會跟挑戰，她才接受改革派提名。

東元 黃育仁

延伸閱讀

導演被討債遭父拋棄 負債千萬來台追「李安夢」

他為了爭口氣把家給燒了！看東元黃家父子反目 大股東焦佑倫：當領導人應「這麼做」

東元董事長邱純枝六問黃育仁 質疑不該算計人身攻擊

黃育仁傳接觸寶佳 公開喊話股東

相關新聞

救缺工！民間工程聘移工門檻下修至2億 7月上路

為解決營建業缺工，行政院3月召開跨部會會議，決議放寬民間工程引進移工門檻，刪除民間工程總計畫100億元限制，放寬個別工程...

「TOYOTA品牌形象館」購物閒暇之餘輕鬆吸收電動車新知

根據外電報導，2040 年全球小客車銷售量將有58%為電動車，全球市占比例將達到 31%。要選什麼樣形態的電動車，成為一...

北市億元店面交易 東湖現蹤

據台北市地政雲最新資料，內湖區東湖路今年3月出現一筆總價破億的店面交易，該筆交易含車位建坪約136.2坪，換算每坪單價約...

微風之夜 業績衝13.8億

搶一夜經濟，台灣貴婦實力驚人！微風廣場每年在母親節前夕舉辦的「微風之夜」，昨（7日）晚登場。今年首創線上下同步，百萬精品...

打炒房效應 Q1建照量萎縮

據內政部最新資料，今年首季住宅建照量3.01萬戶、年減13.2%，而首季住宅使用執照共2.34萬戶、年增16.2%；房產...

名人找個家／孫淑珠 重環境、區域

泰國籟泰旅居（Lai-Thai Guesthouse）董事長孫淑珠表示，買房有兩大注意事項：包括內外環境需符合自己的條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。