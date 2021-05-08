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美東線運價 飆破7,000美元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

全球貨櫃輪運價瘋狂大漲，昨（7）日公布最新一周遠東-美東運價，每40呎櫃飆上7,000美元，來到7,036美元，業界大呼這個價格太不可思議，這波運價不斷飆漲，長榮陽明成為最大受惠者，貨攬業者台驊、中菲行及捷迅等雨露均霑。

遠東到美東每40呎櫃這次上漲617美元，漲幅9.6%，來到7,036美元，去年衝5,000美元時客戶就喊貴，今年運價一路漲到7,000美元之上；遠東到歐洲線20呎櫃也來到4,678美元。不過，本周遠東到美西漲多回檔，運價上周站上5,023美元天價後，本周跌到4,608美元，跌幅8%。

貨攬業者表示，遠東-美西暫時熄火，是因大陸五一長假剛結束的關係，不過以美東需求情況分析，下周遠東-美西運價就會反彈。

全球貨櫃輪市場大好，運價節節高漲，海運業不斷傳出獲利大幅攀升喜訊，長榮大方調薪後，陽明有望在本月跟進調薪，並在6月加發獎金。

據業界了解，陽明調薪幅度約3%-5%，不同單位有不同調幅，5月應會宣布調薪，且有望回溯一個月；另外加發最少一個月以上獎金，預計6月端午節前一起發。

長榮去年獲利大好，員工去年年終獎金最好就拿到十個月，今年元月宣布調薪3%-4%。陽明年終沒有這麼好，所以員工有點失望；不過陽明今年初就一直評估如何增加員工福利，調薪及加發獎金都在考量條件中，5月員工就有望接獲調薪好消息；陽明不排除在第1季獲利公布後，增發獎金一個月以上，據了解，這個部分傳出會在端午節附近一起發放。

陽明 長榮

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