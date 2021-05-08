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創業之星選秀／蘇拾忠：登戰略新板助引資

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導
台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠。台灣天使投資協會／提供
台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠。台灣天使投資協會／提供

台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠表示，櫃買中心將在第3季增設「戰略新板」，有助新創公司獲得資本市場挹注；參加「創意之星選秀大賽」，能幫助新創團隊「把故事說好」，爭取投資人青睞，對有意登錄戰略新板的新創公司來說，今年的賽事別具意義。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播力量，讓優質團隊更廣為人知，找到更多資源協助。

「創業之星選秀大賽」今年邁入第五屆，由經濟日報主辦，指導單位為科技部，合作單位為台大創創中心，即日起至5月9日（日）23時59分受理報名。

本屆賽事由中華開發金控、華南銀行、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、t.Hub內科創新育成基地、新北市政府協辦。

蘇拾忠是本屆賽事評審之一，連續五年擔任評審。他認為，戰略新板即將上路，新創公司透過比賽宣傳、提高能見度，有更多機會取得資本市場支持，今年賽事相較於往年更有不同的意涵。

他指出，登錄戰略新板的條件較為寬鬆，對於設立年限、資本額、營收及獲利等都沒有設立特定門檻，僅要求資訊公開透明，需要會計師二年財務查核簽證，並申報簡易公開發行，對新創公司而言相對容易參與。

針對投資人條件，自然人只要具有二年以上參與證券交易的投資經驗，同時有淨資產達1,000萬元，或最近二年度平均所得達150萬元，都可以參加戰略新板投資。

戰略新板也提供新創企業股票次級市場的交易功能，比照上市櫃市場採取自動撮合成交機制，讓投資新創更具吸引力。

蘇拾忠表示，設立戰略新板對台灣新創募資是非常重要的改變，但新創公司登錄後，要真正吸引資金投入，又是下一道難題。專業投資人往往對新創團隊陌生，不知道如何評估投資價值，此時公司要解釋商業模式，如何解決市場痛點，「講故事」的能力是吸引資金的關鍵所在。

他強調，新創團隊參加創業之星選秀大賽，除了爭取獎金與其他資源外，更重要的是透過經濟日報幫團隊講故事，打響知名度；只要故事說得好，自然就會有人願意投資。

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