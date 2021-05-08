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微風之夜 業績衝13.8億

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

搶一夜經濟，台灣貴婦實力驚人！微風廣場每年在母親節前夕舉辦的「微風之夜」，昨（7日）晚登場。今年首創線上下同步，百萬精品和千萬珠寶品項超過百件以上，千萬刷手17名、百萬刷手超過128位，活動短短六小時，締造13.8億元業績，和2019年相比，年增2.2%。台灣貴婦實力可見一班。以國際珠寶表現最為亮眼，精品配件居次。

微風集團執行常董岡一郎表示，受惠於台灣疫情穩定，微風集團今年前四個月業績成長25至30%，精品更有50%以上的成長，只是最近疫情開始緊張，本次微風之夜準備1,000個口罩，並設有單一出口和實名制，希望讓客人入館能安心遊逛。

微風集團董事長廖鎮漢夫人孫芸芸昨日也出席微風之夜，她笑稱自己很會向姐妹勸敗。她配戴三件寶格麗珠寶，價值1,900萬元，力挺進駐微風廣場的寶格麗。

今年微風之夜有104個品牌參與，一晚衝出13.8億業績。去年因爆發疫情，微風之夜首度以線上形式舉辦檔期活動，今年則首創融合線上線下，將線上獨賣商品，在當晚設立實體展示區，多樣獨家商品都提供客人導購網址。

微風之夜本次推出百萬精品和千萬珠寶品品項超過百件以上，高級珠寶CHAUMET、PIAGET、Cartier（卡地亞）在館內推出高級珠寶展。CHAUMET端出全台唯一一只限量infiniment 12腕錶，價格為237.5萬元。

微風集團 珠寶 疫情

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