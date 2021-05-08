打炒房效應 Q1建照量萎縮

據內政部最新資料，今年首季住宅建照量3.01萬戶、年減13.2%，而首季住宅使用執照共2.34萬戶、年增16.2%；房產專家表示，政府打炒房政策不斷，加上營建業缺工、料漲問題，可能讓建商推案轉趨保守，以致首季建照量萎縮。

據內政部最新資料顯示，今年首季建照核發量，以六大都會區來看，年減幅最大是台北市，年減幅為44.1%、首季建照量為1,667戶；其次為台南市、桃園市，年減率分別達37.1%、36.9%，單季核發量各達1,621戶、3,594戶。

值得注意的是，新北市是年增幅高達24.8%，單季建照量達5,450戶，是唯一大幅正成長都會區；台中市則是持穩表現，單季建照量達8,319戶、年增0.7%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，全國首季建照核發量較去年同期下滑，不過核發量仍有3萬戶以上的供給高檔，顯示這波政府打炒房政策，加上產業缺工、料漲問題，讓建商推案腳步放緩，以致建照量萎縮。

郎美囡指出，以六都來看，台北市建照核發量大減逾四成，可能是因為先前危老、都更整合有所成績，衝高建照量，但在危老容積獎勵逐年降低，且能整合的區域越來越少，才會讓建照量大減。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然今年首季新建案供給下降，不過若對照使照核量可以看出部分區域如新北市新成屋供給大量增加，因此建商在政策打炒房氛圍下推案踩剎車，也可降低之後市場出現以多殺多的賣壓。

相對建照核發量較去年衰退情況，代表新增餘屋供給的使用執照核發量，今年首季全國核發量卻持續走高、達23,448戶，不僅年增16.2%，創下近六年新高；以六都來看，台北市、台南市、新北市為年成長幅度前三名，其中台北市使照量達1,483戶、大增六成，台南、新北市各達57.5%、55.5%。

郎美囡分析，由於2018年起房市明顯復甦，推案量逐年增加，讓近三年使照核發量均維持逾2萬戶高檔。

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