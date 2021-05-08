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兩利多加持 車廠笑了

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

立法院昨（7）日三讀通過汽機車汰舊換新貨物稅減免展延，車廠有兩大利多加持，一是看好新一波買氣挹注，缺車問題更加惡化，二是正式通過後，不確定因素解決，車商代墊資金將可變現。

龍頭車廠和泰車表示，汽機車汰舊換新貨物稅減免補助在過去五年政策效果顯著，在產業發展、政府稅收、空汙改善及消費者負擔上都是正向，所以在1月7日到期後，雖然財政部有說仍將續推，但因立法程序一再延宕，讓很多消費者裹足不前，深怕出現變數，現在立法院三讀通過，算是讓消費者安心了。

汽機車汰舊換新貨物稅減免補助今年1月7日已落日，在展延案尚未通過前，許多消費者擔心汰舊換新不確定因素，購車仍有疑慮 。

而且眼見1月7日以後舊車報廢、購置新車由車廠代墊5萬元的貨物稅減免即將逼近六個月，一旦超過六個月，就可能面臨展延後通過後無法適用的問題，車廠與消費者都很緊張，昨日三讀通過後，車商代客戶墊付的5萬元終於可以提出申請，解決資金壓力。

過去五年間，在汰舊換新補助案推動下，台灣車市規模不僅站穩40萬台以上，更幾次挑戰多年歷史新高。

貨物稅 車商 立法院

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