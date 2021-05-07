松本清承租加持 今年北市首筆總價破億店面王現身

據台北市地政雲最新資料，內湖區東湖路今年3月出現一筆總價破億的店面交易，該筆交易含車位建坪約136.2坪，換算每坪單價約108.8萬元，總價1.37億元，是今年北市第一間總價破億元的店面，暫居今年北市店面王。

台灣房屋東湖特許加盟店店長許兆承表示，東湖路店家眾多，不僅在地民眾對東湖路商圈的依賴性高，連汐止社后地區的消費者也時常到此採買，因此商圈繁榮熱鬧，店面價值也相當高；目前東湖路沿線的一樓店面，租金行情不俗，使用坪數高的公寓店舖，每坪月租金約3,000~3,500元；大樓華廈的店面，每坪月租金則約2,500~3,000元。

許兆承指出，松本清東湖店所在的區段，處於東湖五分市場的出入口，人潮洶湧、集客效益佳，可說是東湖最具商機的地段，該店面前一任租客為肯德基，和目前的松本清都屬於知名連鎖品牌，依照當地的店面租金行情估算，該店面月租金應有25萬元以上的水準，換算年租金投報率超過2%，且大型連鎖企業多半較偏好長期租約，買家既可長期穩定收租，又可藉由知名店家的知名度提升店面價值，因此更能吸引投資人重金收購。

今年北市首間破億元店面出現在社區型的在地商圈，而非知名度更高的一級觀光商圈，且進一步觀察北市第1季總價前五名的店面交易，不在東區也不在西門町，而是分散在東湖、安東街及五分埔等區域型商圈中。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中分析，北市主流觀光商圈的店面總價門檻高，同樣的競爭壓力也大，並影響店面投報表現，尤其近年主流商圈觀光人潮銳減，店面空置問題浮現；反觀在地的社區型商圈，是區域生活採買重鎮，民生依賴性極高，使得店面擁有穩定出租率，加上總價門檻相對低，因此具有穩定租金投報率，對保守且希望擁有穩定租金的買方來說，誘因相對高。

今年首季五筆店面交易中，有四筆都以現金買下。陳定中指出，雖然房市政策趨嚴，不過投資人滿手現金，在風險控制的考量下，加上社區型商圈店面價格相對親民，不少買家不需貸款就能入手，因此成為手中握有大量閒置資金的買方的資金長期配置選項之一。

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