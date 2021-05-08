興富發董座 曹淵博出任

興富發建設（2542）昨（7）日董事會通過新任董事長由曹淵博擔任，原董事長鄭志隆因個人生涯規劃卸任；興富發建設表示，曹淵博歷來擔任博元建設董事長、興富發建設高雄分公司副總經理等要職，房產相關經驗超過30年，接下來希望在他領軍下，讓公司發揮最大戰力。

興富發建設昨日董事會通過新董事長由曹淵博擔任，並舉行董事長交接。興富發建設指出，原董事長鄭志隆在職期間致力推動、執行集團多角化經營，為興富發建設開啟新局，不過其考量個人生涯規劃辭去董事長職務，將由興富發建設高雄分公司副總經理曹淵博接棒。

興富發新任董事長曹淵博在房產相關經驗超過30年，不僅熟悉經營管理、建築工法及相關規範，在營銷、財務、行政、管理皆擅長，過去更曾擔任博元建設董事長、興富發建設高雄分公司副總經理等要職。

興富發建設指出，新董座曹淵博歷練豐富，具備精進、團結集團各部門之圓融長才，接下來將承襲集團「永續經營」理念，以穩定營造本業、為房產業務制度化等方面扮演重要角色。

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