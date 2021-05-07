房市賣壓來了？首季住宅使照核發量破2.3萬戶

依據內政部最新資料，今年首季住宅使用執照共2萬3,448戶，年增16.2%。以六都來看，首季年增幅最大為台北市60.0%，其次為台南市57.5%，且首季使照量4006戶，居六都之冠。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，由於2018年開始房市明顯復甦，推案量逐年增加，並在近年陸續完工交屋，推升使照核發量持續成長，其中台南市近幾年強打南科議題，供給量不小，以致今年首季累積出大量新成屋供給。

郎美囡表示，對照今年首季全國建照核發量雖然是年減13.2%，不過卻尚有3萬戶以上的供給高檔，尤其六都之中，台中市從2019年首季建照核發量就飆破8,000戶，近三年首季均維持在此水準之上，後續龐大新增供給需多加留意。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然今年首季新建案供給下降，不過若對照使照核量可以看出部分區域如新北市新成屋供給持續大量增加，因此在建照量、使照量都居高不下之下，後續市場是否會出現以多殺多的賣壓，需密切觀察。

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