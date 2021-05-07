購入麥森八位數瓷器餐具不手軟 藏家是台灣人

國裕代理的德國麥森瓷器，今（7）日舉辦2021「麥森風華311年」特展，其中，最令人注目的，是麥森團隊歷時八年才重現的「天鵝餐具」，以及被視為18世紀以來麥森瓷藝技術領先世界之代表作的「萬象之神」，即日起至5月31日於內湖總部展出。

「天鵝餐具」有19樣配件，藝術家花了八年的時間才推出，配件組裝也需花費一天的時間，全世界僅有兩件，一件就在國裕總部，價值超過6,000萬元，已有台商收藏。

國裕精品執行董事欒慎寰表示，去年疫情使觀光客歸零，國裕也少了陸客的營收，不過因國裕是麥森的大中華區獨家總代理，先前就在北京開了兩家店，雖然去年上半年因大陸疫情嚴重，停業兩個月，之後業績已逐漸趨穩。

台灣市場也一樣，因疫情控制得宜，逐步在下半年回溫；而且台商回流，帶動房市，特別以台中房市最為熱絡，買新家需要裝潢，自然也會選用麥森的瓷器。

今年邁入後疫情，他對於今年持樂觀態度。他說，大家都沒把握疫情何時能結束，今年不敢談成長，但希望能持平；只是德國藝術家無法到台灣來交流，加上疫情影響，今年麥森新品僅30件，和以往就有50、60件相比，銳減至少一半，很多家具也出不了貨；新品都頗受客人青睞，就是苦於新品太少。

如今國際運費、原物料都高漲，又有疫情因素，欒慎寰說，代理水晶品牌Moser捷克摩瑟水晶，有些產品甚至已漲價60%，目前正努力讓瓷器緩漲。 左起為德國經濟辦事處長林百科（Axel Limberg）今（7）日出席2021「麥森風華311年」特展，與國裕生活總經理錢秋華、國裕生活董事長欒謹國、國裕精品執行董事欒慎寰合影。記者何秀玲／攝影

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