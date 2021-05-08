名人找個家／孫淑珠 重環境、區域

泰國籟泰旅居（Lai-Thai Guesthouse）董事長孫淑珠表示，買房有兩大注意事項：包括內外環境需符合自己的條件才下手，以及房子是否位於好區域，例如學區或生活機能是否完善，都是買房者須考量的重點。

孫淑珠人生第一間房子是在海外購置 ，雖然各方面都符合她所需，「但搬入之後，我發現睡不著，因為後面有高速公路」。她說，當初被外觀內裝吸引住，地點也不錯，就是沒發現旁邊有高速公路，半夜依然有車子會呼嘯而過，晚上根本無法睡覺，她直呼「住一晚就想搬家」。不過，孫淑珠運氣不錯，一年後她想賣，因在對的時間買的，僅購入短短一年，就賺將近一倍。

她提醒想買房的人，周邊環境很重要，即使滿意屋況，也一定要先走出房子，看一下周邊環境，順便觀察是否為路衝，或是否在大馬路上，住家首選安靜和安全；為求謹慎，不妨先從房子裡面看出去，再從房子外面看進來，方方面面都符合需求才下手。

此外，房子也需注意所在區域。以她自己為例，小孩還小時，好的學區是第一首選，並挑選有生活機能的市區，注意環境安全，及是否有遊玩空間，當然鄰居也很重要，需要多觀察、多打聽，也可觀察進出者的素質，以了解是否是自己喜歡的環境。

孫淑珠也提到，她個人因需經常出國，因此挑選離機場近的桃園藝文特區，到機場僅15分鐘車程，周邊不但有黃昏市場、展演中心，也有大片綠地可休憩或運動。她挑選有社區花園的電梯大樓，主要是講求空間感和安全感，不過，這部分就要看個人的需求和預算。

至於很多人在意的風水，孫淑珠卻有不同看法。她說，自己不會過度信風水，不如就依照自己的生活習慣，憑直覺去感受房子，只要看出去，個人感覺舒服就好，有時候在意風水，反而容易擋住視野，住起來不見得舒服，這與個人喜好有關，「這就像房仲常常會說：房子要賣給有緣人，意思是很像的。」

孫淑珠建議，若要買房，必須觀察市場趨勢。她觀察國外房市，以前大家往市區擠，現在全球爆發疫情，房市開始出現變化。由於大家避免相互接觸，不喜歡往市區走，而選擇較為寬敞的郊區房子，又有不少人採取居家上班，就會希望換大一點舒服一點的房子，郊區房價也因此上揚。

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