快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家帶路／捷運行天宮站 位北市核心 留意嫌惡設施

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
信義房屋吉林店經理陳佳煌。記者余承翰／攝影
信義房屋吉林店經理陳佳煌。記者余承翰／攝影

信義房屋台北市中山吉林店陳佳煌經理表示，捷運行天宮站周遭區域，東起建國北路，西到新生北路，南北兩端是民族東路和民生東路，處在台北市的中山區。

從這裡到台北各個地方都有大眾交通系統可以抵達，主要大眾交通設施除公車外，就是捷運行天宮站。

在自駕車部分，除了松江路有國道的交流道下來，建國北路和新生北路也都有高架橋，開車到台北各地都很方便，是一個交通極為方便的區域。

因為在市中心區，市場、學校等生活機能部分完備。另外，所處的中山區的行政中心，也在附近，辦戶政地政都很方便。只是區內的殯儀館是嫌惡設施，對於住家也是一大忌諱，很多人會避開殯儀館附近。

這一區的房子一般如果有釋出，價格還算合理的，其實都很容易成交，畢竟行天宮站位在台北的核心區，交通便利，生活機能好，但房價比起信義區、大安區其實還有相當大的價差，對於既想要在台北購屋生活，但又不願意付出太高額的房價，這裡是還算容易入門的區域。

捷運 北市 殯儀館

延伸閱讀

影／2022選北市？林右昌：做好基隆市長才是現階段的任務

北市百貨遊戲場僅2間合格 議員：罔顧孩童安全

北市運動熱區課程開跑 星光體育課打造全齡運動樂園

北市準公幼2.0上路！月費3500元、每園再補助140萬

相關新聞

救缺工！民間工程聘移工門檻下修至2億 7月上路

為解決營建業缺工，行政院3月召開跨部會會議，決議放寬民間工程引進移工門檻，刪除民間工程總計畫100億元限制，放寬個別工程...

「TOYOTA品牌形象館」購物閒暇之餘輕鬆吸收電動車新知

根據外電報導，2040 年全球小客車銷售量將有58%為電動車，全球市占比例將達到 31%。要選什麼樣形態的電動車，成為一...

北市億元店面交易 東湖現蹤

據台北市地政雲最新資料，內湖區東湖路今年3月出現一筆總價破億的店面交易，該筆交易含車位建坪約136.2坪，換算每坪單價約...

微風之夜 業績衝13.8億

搶一夜經濟，台灣貴婦實力驚人！微風廣場每年在母親節前夕舉辦的「微風之夜」，昨（7日）晚登場。今年首創線上下同步，百萬精品...

打炒房效應 Q1建照量萎縮

據內政部最新資料，今年首季住宅建照量3.01萬戶、年減13.2%，而首季住宅使用執照共2.34萬戶、年增16.2%；房產...

名人找個家／孫淑珠 重環境、區域

泰國籟泰旅居（Lai-Thai Guesthouse）董事長孫淑珠表示，買房有兩大注意事項：包括內外環境需符合自己的條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。