專家帶路／捷運行天宮站 位北市核心 留意嫌惡設施

信義房屋台北市中山吉林店陳佳煌經理表示，捷運行天宮站周遭區域，東起建國北路，西到新生北路，南北兩端是民族東路和民生東路，處在台北市的中山區。

從這裡到台北各個地方都有大眾交通系統可以抵達，主要大眾交通設施除公車外，就是捷運行天宮站。

在自駕車部分，除了松江路有國道的交流道下來，建國北路和新生北路也都有高架橋，開車到台北各地都很方便，是一個交通極為方便的區域。

因為在市中心區，市場、學校等生活機能部分完備。另外，所處的中山區的行政中心，也在附近，辦戶政地政都很方便。只是區內的殯儀館是嫌惡設施，對於住家也是一大忌諱，很多人會避開殯儀館附近。

這一區的房子一般如果有釋出，價格還算合理的，其實都很容易成交，畢竟行天宮站位在台北的核心區，交通便利，生活機能好，但房價比起信義區、大安區其實還有相當大的價差，對於既想要在台北購屋生活，但又不願意付出太高額的房價，這裡是還算容易入門的區域。

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