捷運行天宮站附近 CP值高

圖／經濟日報提供 本周要介紹的區域是台北市的捷運行天宮站附近，東起建國北路，西到新生北路，南北兩端分別是民族東路和民生東路，四條路所圍的範圍。

區內的主要捷運站就是行天宮站，在民生東路和松江路民權東路等都有很多辦公大樓，對在這個區內上班或住在這裡的人來說，交通非常方便，捷運和公車解決了大部分的問題，開車的人，有國道一號的松江交流道、新生高架和建國高架，對自駕的人是一個交通極為方便的區域。

信義房屋台北市中山吉林店經理陳佳煌表示，生活機能部分，區內就有松江市場，主幹道上有很多商家，錦州街則提供很多生活機能所需的商店，吉林路上有許多很有名的餐廳，松江市場往外延伸的商店更足以讓區內的居民獲得滿足。另外，行天宮站一帶也是中山區的行政中心，辦戶政地政都很方便。只是區內的殯儀館是嫌惡設施，對於住家來說也是一大忌諱，很多人會避開殯儀館附近。

至於綠地，區內社區型的小公園很多，新生公園是比較大規模的綠地，區內還有籃球場等設施，不久之前也在此舉行玫瑰花展，獲得相當多好評；跨過建國北路還有榮星花園，這個區域可以說是成熟型的社區，生活機能完備。

綜上所說，行天宮站交通便利，往來台北方便，房價也沒大安信義區高，是一個CP值很高的地區。

至於區內房價，舊公寓的行情大致是每坪45萬到55萬元間；電梯華廈30年左右每坪約55萬到65萬元左右，十年內新大樓，具備高質感、氣派的建築物，行情從80萬到100萬都有。

陳佳煌推薦三案場，第一個是東西匯，位於松江路上，七年的屋齡是區內少數屋齡新，而且四面臨路、石材外觀以及大樓管理良好的建案，雖然還不能算是豪宅但已經是區內少數高質感、指名度高的建築物，是指標性案場。

東西匯以79坪與87坪兩種規劃為主，單價在90萬到105萬元間，公設大約三成，游泳池、健身房等一應俱全，兩種規格的產品加上兩個車位，總價約8,000萬元到9,000萬元左右。

第二個案場是新生代，位新生北路三段21號，是15年屋齡的建築，全部都是小坪數規劃，從11坪到18坪都有，因為挑高四米五，使用的空間感相當好，是地下二樓、地上12樓的建築物，因為基地面積不大，車位都是機械式。

雖然是面新生北路高架，但挑高的建築只要在五樓以上，就有相當好的視野。價格從85萬元到95萬元都有成交，總價落在1,100萬元到1,400萬元上下，因為是24小時管理，成交熱絡，去年成交了13戶，有六戶都是信義房屋賣出，今年目前有成交一戶。

第三個推薦案場是皇宮大樓，屋齡已經43年，多為15坪的套房，因為早期興建的房子公設比只有二成多一點，雖然是15坪卻是大套房，也可以規劃成完整的一房一廳和陽台。因為屋齡高，價格實惠，大約在48萬元到60萬元左右，總價則是八、九百萬元。

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