響應政府防疫 星夢郵輪「探索夢號」700名船員接種疫苗

響應中央流行疫情指揮中心政策，並進一步向旅客提供更安心安全的郵輪旅遊體驗，星夢郵輪今（7）日宣布，「探索夢號」超過700名船員與台灣分公司員工，將接受阿斯特捷利康 （AstraZeneca）COVID-19疫苗接種，以實際行動支持防疫，成為全亞洲首家主動施打疫苗的郵輪公司，力促防疫再升級。

星夢郵輪在交通部、衛福部等主管機關的指導與協助之下，於去年7月順利推動「探索夢號」在台復航，成為全亞洲首艘恢復營運的郵輪，並獲得市場熱烈迴響與好評。

星夢郵輪在疫後率先制定郵輪《八重防控保障》細則，在原有的基礎上進一步優化郵輪業界應對新冠疫情的安全衛生準則，全面提升郵輪旅遊安全性。近日「探索夢號」船員及台灣分公司員工率先接受COVID-19疫苗施打，領先亞洲郵輪業於疫情防治方面的發展，為業界樹立典範。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示：「星夢郵輪旗下『探索夢號』及『世界夢號』自去年開始，相繼在台灣與新加坡成功復航，至今一直保持零確診的紀錄，防疫成績有目共睹。隨著醫學界抗疫研究的發展，新冠疫苗陸續面世，為受到疫情重創的郵輪旅遊業注下強心針。我們非常感謝中央流行疫情指揮中心訂定疫苗接種相關措施，讓我們得以安排『探索夢號』船員及台灣分公司員工接種疫苗，以保障第一線工作人員的健康，進一步為台灣旅客提供更安心安全的郵輪服務。」

由５月７日開始，星夢郵輪「探索夢號」船員及台灣分公司員工，將於衛福部基隆醫院接受首劑新冠疫苗施打，預計分為三梯次進行。在此之前，星夢郵輪亦曾安排船員於衛福部基隆醫院接種流感疫苗，並在復航後透過衛福部醫福會規劃各航次的隨船諮詢醫師，協力保障旅客與船員的健康。

在國外疫情仍然嚴峻的情況之下， 星夢郵輪持續落實嚴格的郵輪防疫措施，內容涵蓋八大範疇，包括所有人員登船前進行健康篩查、加強船上消毒清潔工作；所有房間和公共場所提供100%新鮮空氣，每小時換氣高達15次；船上實施安全社交距離措施，所有旅客於公共區域必須配戴口罩等。星夢郵輪一向視旅客和船員的健康與安全為首要原則，未來將持續透過高規格防疫措施，打造安心安全的郵輪旅遊新常態。

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