快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興富發建設董座卸任 前博元建設董座曹淵博接任

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
興富發建設今（7）日董事會通過新任董事長由曹淵博擔任。圖／興富發建設提供
興富發建設今（7）日董事會通過新任董事長由曹淵博擔任。圖／興富發建設提供

興富發建設（2542）今（7）日董事會通過新任董事長由曹淵博擔任，原董事長鄭志隆因個人生涯規劃卸任；興富發建設表示，曹淵博歷來擔任博元建設董事長、興富發建設高雄分公司副總經理等要職，房產相關經驗超過30年，接下來希望在他領軍下，讓公司發揮最大戰力。

興富發建設今董事會通過新董事長由曹淵博擔任，並舉行董事長交接。興富發建設指出，原董事長鄭志隆在職期間致力推動、執行集團多角化經營，為興富發建設開啟新局，不過其考量個人生涯規劃辭去董事長職務，接下來將由興富發建設高雄分公司副總經理曹淵博接棒。

興富發新任董事長曹淵博在房產相關經驗超過30年，不僅熟悉經營管理、建築工法及相關規範，在營銷、財務、行政、管理皆擅長，過去更曾擔任博元建設董事長、興富發建設高雄分公司副總經理等要職。

興富發建設指出，新董座曹淵博歷練豐富，具備精進、團結集團各部門之圓融長才，接下來將承襲集團「永續經營」理念，以穩定營造本業、為房產業務制度化等方面扮演重要角色。

興富發 生涯規劃

延伸閱讀

劉德華與周星馳30年沒合作　背後原因讓人毛骨悚然

「護國神山」台積電 奪首季發債王寶座

找回30年傳統 政大登山隊50周年復刻越野健行

影／30年心血一夕遭毀 板橋婦人泣訴政府官官相護

相關新聞

救缺工！民間工程聘移工門檻下修至2億 7月上路

為解決營建業缺工，行政院3月召開跨部會會議，決議放寬民間工程引進移工門檻，刪除民間工程總計畫100億元限制，放寬個別工程...

「TOYOTA品牌形象館」購物閒暇之餘輕鬆吸收電動車新知

根據外電報導，2040 年全球小客車銷售量將有58%為電動車，全球市占比例將達到 31%。要選什麼樣形態的電動車，成為一...

北市億元店面交易 東湖現蹤

據台北市地政雲最新資料，內湖區東湖路今年3月出現一筆總價破億的店面交易，該筆交易含車位建坪約136.2坪，換算每坪單價約...

微風之夜 業績衝13.8億

搶一夜經濟，台灣貴婦實力驚人！微風廣場每年在母親節前夕舉辦的「微風之夜」，昨（7日）晚登場。今年首創線上下同步，百萬精品...

打炒房效應 Q1建照量萎縮

據內政部最新資料，今年首季住宅建照量3.01萬戶、年減13.2%，而首季住宅使用執照共2.34萬戶、年增16.2%；房產...

名人找個家／孫淑珠 重環境、區域

泰國籟泰旅居（Lai-Thai Guesthouse）董事長孫淑珠表示，買房有兩大注意事項：包括內外環境需符合自己的條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。